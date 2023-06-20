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美中關係陰影下 留學生為斷航、遭限制行動盤算

學中文之路

余辛迪（紐約，人力中心中文學校）

我學中文已經有十年了。這十年來，我多次想過放棄學中文，但最後還是堅持下來了，我很慶幸自己能堅持學習這麼多年。我父母讓我從小學中文的原因，就是想讓我會說多種語言，他們認為這樣對我的前途有幫助。

我學中文時大概六歲，那時我一個中文字都不會說，也不會寫。我父母在家裡也不說中文，我只是在中文課上見到中文字，所以對我來說，學中文不是一件很容易的事。

當我在英文學校升上高中後，學校的功課愈來愈多，課業也愈來愈繁重了，學中文變得愈來愈困難。我要抽時間去上中文課，要學的中文字愈來愈複雜，中文功課也難多了。雖然學中文很辛苦，但我還是覺得很值得，中文在我的生活中有著深刻的影響。

我常常跟朋友去吃中國菜，我不但了解菜單的名稱，而且可以用中文點菜。我有一個朋友，他很討厭吃蔬菜，每次跟他吃飯，他都讓我幫他點菜，並提醒服務員不要放蔬菜。因為他覺得不好意思用英文這樣說，所以總是讓我幫他點餐。每次服務員都會一樣一樣地問蔬菜要不要，我都能流利地跟她溝通。在幫這位朋友點菜後，我都會有很大的滿足感與成就感，覺得自己能說中文是一件非常驕傲的事情。

我在英文學校也要上中文課。高中的課程一點也不容易，每天的功課和每星期的考試沒完沒了，但我最不用擔心的是中文課。

英文學校的中文課是為了初學者，而我已學了十年中文了。如果我當初不會說中文就上高中的中文課程，我一定會很辛苦，壓力也會很大，而且年齡較大學一個新語言就更困難了。選擇在小時候學中文對我現在的學習和生活幫助很大，對我的前途也有幫助。我可以和更多人溝通，為將來找到一份好工作，還可以去中國旅遊。

我很感謝一直以來得到父母的支持，還有老師們的幫助，這也和我自己的堅持努力分不開的。

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