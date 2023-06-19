雖然我們住在美國，但我們還是會慶祝許多中國傳統節日，端午節 就是其中之一。如果你問我，我最喜歡端午節的哪個部分，我會毫無猶豫地說：「粽子！」粽子裡面可以包各式各樣的餡料 ，例如香菇、花生、蛋黃、豬肉等等。而且，粽子還分成兩種類型，一種是肉粽，一種是鹼粽。哇，光想到粽子，就讓我垂涎三尺了。

但是，粽子到底是怎麼來的呢？一切都跟屈原有關。戰國時期，屈原在楚國當官，他是個十分為國著想的人，眼見當時楚國有許多貪官和小人，屈原便決定勸勸楚王，不要聽這些貪官說的話，不然楚國就會敗亡。沒想到，大王不僅不聽勸，還氣得七竅生煙，把屈原放逐了。果真沒多久之後，楚國滅亡了，悲憤的屈原便抱著大石頭跳進汨羅江。

屈原自盡後，許多人為了紀念他，便在汨羅江裡撒米飯來餵魚，不讓魚去吃屈原的屍體。有天，一個住在江邊的人夢到屈原，夢裡屈原對那個人說：「謝謝大家保護我，但米飯撒到水裡後就散開了，魚蝦還是會接近我。你們可以把米飯包在竹葉裡，說不定魚蝦就不會靠近我了。」於是，粽子就這樣被發明了。

我喜歡端午節還有另一個原因，那就是划龍舟。有次我們回台灣時，剛好碰到端午節，爸爸媽媽跟外公外婆就帶我們去看龍舟比賽。我一邊吃著美味的粽子，一邊看著熱鬧的龍舟比賽，真有趣！至於端午節為什麼要划龍舟呢？這也跟屈原有關，當魚蝦們看到龍舟時，就會以為是海龍王，便不敢接近屈原的屍體。此外，划龍舟的人還會敲鑼打鼓，嚇走那些魚蝦。

端午節還有許多其他的習俗，例如立蛋、佩戴香包，還有掛菖蒲和艾草，這些習俗都很有特色。今年的端午節又快到了，我們會回台灣體驗道地的端午節。我已經準備好要吃軟糯鹹香的粽子了，你呢？