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在美國學中文

林宜芳（紐約，慈濟人文學校）

我的名字叫林宜芳，我是在美國出生的台灣小孩，今年十一歲。我的媽媽、爸爸、奶奶、爺爺和外婆都會講中文，所以爺爺奶奶希望我學中文，這樣我回台灣的時候才不會聽不懂國語，或看不懂中文，同時在家裡又能跟爺爺奶奶用中文溝通。

當時我們都不知道哪裡可以學中文，是爺爺奶奶的朋友告訴他們，紐約的慈濟人文學校辦得不錯，建議我們去報名的。慈濟人文學校的上課時間是每個周六早上九點到十二點，最特別的是上課還要穿制服。還記得第一天去中文學校，因為我完全聽不懂，覺得很困難。中文字不像英文那麼簡單，中文比較難唸，字的筆畫也很多，所以家人都會幫忙我、耐心教導我，特別是爺爺和奶奶，他們會用禮物來鼓勵我，增加我學中文的興趣。

今年和家人回台灣時，我們逛了夜市，我很驚喜地發現：很多攤販招牌上的中文字我都看得懂，也知道他們在賣什麼。印象最深刻的是，有一次妹妹跟她的朋友去逛街，她們想買西瓜汁來喝，但不懂得如何用中文點餐，老闆也聽不懂他們在講什麼，後來我上前幫忙翻譯，我們就買到西瓜汁了。現在，我和奶奶去超市買菜時，也可以看懂更多中文字，可以買更多自己喜歡吃的零食了。

我不僅學會了中文，了解很多中華文化和知識。以後我會更認真學習中文，希望能認識更多中華文化，而且還要了解每一個典故，或文化故事的由來。

現在的我不但會看、會念中文字，還能用中文和爺爺奶奶聊天，我特別感謝爺爺奶奶當時鼓勵我去學中文，也要謝謝奶奶和外婆協助我順利地完成每一周的中文作業， 更要謝謝爸爸和媽媽每周不辭辛勞地接送我上中文學校。

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