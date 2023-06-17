我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州包車送非法移民到洛杉磯 洛市議員提動議促徹查

聯航擬推電動飛機 灣區空中通勤最快2026年實現

畢業了，我想說…

陳梓訢（紐約，人力中心中文學校）

時間過得很快，我就要結束小學階段的中文學習了。七年中，我得到很多老師的照顧和教導，心中非常感激。

記得五歲時，我第一次去中文學校上課，老師給我們念兒歌，教我們寫自己的中文名字，我就發現學中文是很有趣的事。雖然我們每星期只上一次課，卻能學到很多知識。我學會了許多生字，也慢慢地會讀、會寫，這都歸功於老師們的辛勤付出。

在學習中，我也遇到過很多困難。比如疫情期間，我們不得不把實體課改成網課。比起生動有趣的實體課，網課實在太無聊了，我們很不習慣，甚至想放棄學中文。但漸漸地我們發現，老師們把網課也上得跟實體課一樣豐富精彩。在老師們的鼓勵和耐心指導下，我堅持到了今天。

馬上就要小學畢業了，我很捨不得，也很感恩老師們教會我的一切。我希望未來還可以繼續學中文，累積更多知陳梓童（紐約，人力中心中文學校）

時間飛逝，不知不覺學習中文的七年就這樣過去了，我就快要小學畢業了。

此刻，我仍然清楚地記得剛上學前班的情形。我和妹妹都很喜歡學習中文，很喜歡上中文課。記得老師手把手教我們寫「一」、「我」、「人」、「手」……不久，我們都學會了寫自己的中文名字。

老師在教我們學中文的過程中，也教了我們很多知識和做人的道理。有時候我也會覺得學中文很難，好幾次都想放棄，是敬愛的老師們一直鼓勵和幫助我，讓我一直堅持下來。現在我要結束小學階段的中文學習了，心裡萬分不捨。

學中文和學習其他知識一樣，都是慢慢累積和進步的過程。

希望往後我還能繼續學中文、學中華文化，因為這些都是我未來人生路上的武器！

疫情

上一則

故鄉的河流

下一則

巨人的角度

延伸閱讀

美南浸信會年會 拒重新接納女牧師領導教會

美南浸信會年會 拒重新接納女牧師領導教會
希望中校西城校區結業典禮 圓滿落幕

希望中校西城校區結業典禮 圓滿落幕
聖地牙哥第一所台灣華語文學習中心揭牌

聖地牙哥第一所台灣華語文學習中心揭牌
5教會是女牧師 被美南浸信會逐出教會體系

5教會是女牧師 被美南浸信會逐出教會體系

熱門新聞

達姆∕圖

我們在路上（上）

2023-06-11 02:02
達姆∕圖

我們在路上（下）

2023-06-12 02:02

人肉翻譯機

2023-06-11 02:01

九十二歲賣家

2023-06-10 02:15
九子∕圖

危險的答錄機

2023-06-10 02:02
倩華∕圖

且戰且走的一路顛簸

2023-06-15 02:02

超人氣

更多 >
西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡

西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡
定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額

定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額
吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟

吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟
壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議
劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社

劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社