時間過得很快，我就要結束小學階段的中文學習了。七年中，我得到很多老師的照顧和教導，心中非常感激。

記得五歲時，我第一次去中文學校上課，老師給我們念兒歌，教我們寫自己的中文名字，我就發現學中文是很有趣的事。雖然我們每星期只上一次課，卻能學到很多知識。我學會了許多生字，也慢慢地會讀、會寫，這都歸功於老師們的辛勤付出。

在學習中，我也遇到過很多困難。比如疫情 期間，我們不得不把實體課改成網課。比起生動有趣的實體課，網課實在太無聊了，我們很不習慣，甚至想放棄學中文。但漸漸地我們發現，老師們把網課也上得跟實體課一樣豐富精彩。在老師們的鼓勵和耐心指導下，我堅持到了今天。

馬上就要小學畢業了，我很捨不得，也很感恩老師們教會我的一切。我希望未來還可以繼續學中文，累積更多知陳梓童（紐約，人力中心中文學校）

時間飛逝，不知不覺學習中文的七年就這樣過去了，我就快要小學畢業了。

此刻，我仍然清楚地記得剛上學前班的情形。我和妹妹都很喜歡學習中文，很喜歡上中文課。記得老師手把手教我們寫「一」、「我」、「人」、「手」……不久，我們都學會了寫自己的中文名字。

老師在教我們學中文的過程中，也教了我們很多知識和做人的道理。有時候我也會覺得學中文很難，好幾次都想放棄，是敬愛的老師們一直鼓勵和幫助我，讓我一直堅持下來。現在我要結束小學階段的中文學習了，心裡萬分不捨。

學中文和學習其他知識一樣，都是慢慢累積和進步的過程。

希望往後我還能繼續學中文、學中華文化，因為這些都是我未來人生路上的武器！