莎士比亞的悲劇《羅密歐與茱麗葉》一直讓讀者非常同情這對戀人。他們因為雙方家庭的仇恨而不能在一起，最後還結束了自己的生命。對於他們的死，該負起最大責任的人應是勞倫斯神父。他明明知道雙方家庭不和睦，還安排他們結婚，之後又安排茱麗葉假死，陰錯陽差地害他們葬送生命。

勞倫斯神父知道羅密歐是一個猶豫不決的人，而且這場婚姻太倉促了，但是為了兩個家族的和平，他還是安排他們結婚。勞倫斯神父給了茱麗葉一劑藥水來假死，這樣在第二天早上，她的未婚夫帕里斯來叫醒她時，茱麗葉看起來就像是已經死了。不過，這個計畫讓茱麗葉不得不冒著生命危險，而羅密歐將違背王子的命令進入維羅納。

勞倫斯神父讓兩個年幼的孩子做出如此危險的事情，最後弄巧成拙。因此，神父要為他們的死負責。

有人會說，茱麗葉的父親才是罪人，因為他強迫茱麗葉嫁給帕里斯。不過勞倫斯神父交給約翰神父一封信，要告訴羅密歐，茱麗葉是假死，但勞倫斯卻沒有告訴約翰這封信有多緊急、多重要，約翰因此耽誤了送信的時間。所以當羅密歐聽說茱麗葉死了，他衝向了她的墳墓。最終，他無法忍受沒有她，所以自殺了。茱麗葉醒來看到羅密歐已去世，也結束了自己的生命。如果勞倫斯能及時與羅密歐溝通，這一切或許都可以避免。

幾乎全世界的人都聽過羅密歐與茱麗葉的故事，也都會被他們的愛情故事感動。我們可以從勞倫斯神父的錯誤，以及他的決定導致悲慘後果中吸取教訓。做任何決定以前，仔細考慮後果是很重要的，尤其是當這些行為涉及他人生命的時候。