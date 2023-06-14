車轂轆活了／《風火輪》系列之二

不知從哪個年代起，大森林裡立下一條規矩：如果發生爭吵，動物們會請灌木叢裡的大象出面勸阻，因為大象辦事公正；如果遇到疑難，動物們會請大橡樹上的貓頭鷹出面解答，因為貓頭鷹知識豐富。

這一天，天上掉下個車轂轆，猴子、松鼠、狐狸、灰狼、棕熊和孔雀都想占為己有，為此發生了爭吵。喜鵲和兔子趕緊請來灌木叢裡的大象，請他主持公道。

大象聽了後，甩了甩長鼻子，發出低沉有力的聲音：「松鼠和狐狸想用車轂轆運食物是為了保證大家庭冬天能吃飽肚子，老猴子想用車轂轆盪鞦韆是為了小猴子玩耍，灰狼想用車轂轆當風扇是為了他夏天裡涼快，棕熊想用車轂轆當圓檯面是為了他吃飯舒服，孔雀想用車轂轆當井蓋是為了她跳舞安全。各有各的理由，究竟誰的理由最能說服我呢？我想，儲存食物過冬是最重要的，這車轂轆理應歸松鼠和狐狸使用。」

聽了大象的一番話，動物們都點頭稱是。大象就自告奮勇，甩動起長鼻子，準備捲起躺在坑裡的圓盤。就在這一刻，真正的怪事發生了：大象的長鼻子還沒有碰到圓盤，圓盤竟穩穩地立了起來，並且呼呼地吹出熱風、噴出紅火。一瞬間，大夥兒嚇得逃了開去。

車轂轆竟然活了！動物們最怕火，幸好車轂轆見大夥兒退下，就原地躺下，沒有追上來。大象「呼哧、呼哧」直喘氣，喜鵲趕緊去請大橡樹上的貓頭鷹來解答疑難。

大白天睡覺的貓頭鷹被喜鵲叫醒，半信半疑地飛來了，翅膀一搧一搧，沒有一點聲音。她停落在樹枝上，豎著雙耳，銅鈴般的綠眼睛緊緊盯著車轂轆，過了半晌才開口說話。她的聲音啞啞的，動物們凝神屏息，側耳靜聽，生怕漏了哪一句要緊的話。

貓頭鷹說出來的話，就像平空打了一聲雷：「這是古代的風火輪，天神哪吒的法寶，它怎麼會掉在大森林裡？風火輪原本是一對的，怎麼少了一個？快去別處找找吧！」（待續）