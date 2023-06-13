雪白色，是快樂的顏色。每當我遇到一件有趣的事情，腦海中就會出現一個雪白色的臉，開心地笑著。還記得一年前，我第一次滑雪 的時候，是多麼地高興啊！當時一到滑雪場，雪白的景象立刻反映我雀躍的心情。但接下來因為一直跌倒，心情變得很失落。不過，在數十次失敗的嘗試後，我終於成功了！在白茫茫的雪山上滑雪，我的心情就像白色一樣，清淨、快樂！

火紅色，是憤怒的顏色。每次遇到不愉快的事情，火紅色的怪物就會不知不覺浮現在我的腦海。有一次，我一整天都很不順利：早上上學遲到，考試考得很爛，中午又發現忘記帶午餐……從上午到下午，我不停地遇到倒霉的事件，最後回到家時心情糟透了。所以當我找不到作業紙時，實在受不了了，累積了一整天的怒氣終於大爆發了，我大吼大叫，感到憤怒如同火焰般噴發出來，世界就像紅色一樣潑辣刺眼。

水藍色，是悲傷的顏色。只要傷心的事情發生，我心中就會流出水藍色的淚水，積成一個小池塘。例如，許多年前，我的寵物金魚死掉的時候，我是多麼傷心啊！那個時候，我的金魚似乎已經生病了，但我卻沒有好好照顧牠，結果牠死了，我的心也碎了。我哭了又哭，但死去的金魚是不會重生的，我的淚水一顆一顆流下來，心中水藍的淚水池塘也逐漸地擴大了。

五顏六色的色彩，是我的情緒代表。在我感到情緒錯亂時，色彩幫助我整理心情；也在別人誤會我時，色彩帶我與別人瞭解自己；在遇到困境時，色彩讓我決定要以什麼態度面對問題。我覺得這些心情的顏色也影響了生活中的色彩，而每一個顏色都很重要，要是缺少任何一個，我的生活一定會很枯燥乏味！