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遊鬱金香花田

梅曉熙（俄勒岡州，春和學園）

俄勒岡州有個有名的鬱金香花田，每年花開季節，遊客總是絡繹不絕。我已經快十年沒去花田觀賞鬱金香了，今年終於又去花田賞花了。與我同行的是我的一位日本朋友，因為她只在俄勒岡州停留一年，我非常希望她也能看看花開滿田的美景，所以就邀請她一同前往了。

往年鬱金香花開時節，天氣已經很熱了，但是今年雨水非常多，去的那天仍然有些寒冷，所以我們還是裹著冬衣，不能穿上漂亮的春衫。雖然氣候不是那麼宜人，然而，這次我有了新的收穫。鬱金香花田有一種新的遊玩項目，就是讓遊客乘上熱氣球，升到半空俯瞰花田全景。這是我以前來花田時還沒有的活動，我的朋友也是第一次坐熱氣球，所以我們都非常興奮和期待。

熱氣球能否放飛，由當天的天氣決定，我們在去之前一直都在祈禱能有個好天氣。非常幸運，我們去的那天天氣不錯，可以放飛熱氣球。我們一早就來到了花田，排在坐熱氣球隊伍的最前面，成為第一批乘坐熱氣球的遊客。

大大的熱氣球有著七彩的顏色，下面是棕色的大籃筐，我們高興地站在氣球前面拍了很多照片。我興沖沖地跨上了熱氣球，當氣球緩緩升起，我手握護桿，眼睛一刻不停地在花海上徜徉。一排黃、一排紅、一排紫，接著是一排各種顏色混合的花帶，真是花的海洋！隨著氣球的上升，花海變得愈來愈大，我們站在離地面三十米左右的空中，將整個花海盡收眼底，非常震撼，美不勝收！

氣球 俄勒岡州 日本

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