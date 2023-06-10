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學中文

陳偉濤（紐約，人力中心中文學校）

我小時候是在中國跟家人學廣東話的，後來到了美國，讀一年級的時候，我告訴媽媽我想學普通話，於是媽媽送我到一所中文學校學中文。

當時我很感興趣，實際學了卻覺得很無聊，因為我不知道怎麼發音和如何閱讀，但我還是想學中文，因為學中文對我有幫助，學會中文我也可以幫助別人。

很多從中國來到美國的人，他們需要翻譯、需要幫助，而我作為一個中國人，希望能夠幫助許多來自中國的人，並能夠為他們提供一個安全又友善的環境。

在學中文的過程中，我遇到很多困難，也曾想過放棄，但是我的家人和朋友一直鼓勵我，讓我繼續努力。

很高興我最終堅持下來了，如今我六年級畢業了。我要感謝幫助過我的家人、老師和朋友們。今後，我會繼續努力學習中文。

楊盧豪（紐約，人力中心中文學校）

我五歲的時候，媽媽帶我去中文學校學中文。我那時不太明白為什麼要學中文，只記得媽媽對我說過：「你長大之後就會知道學中文有多重要。」我還記得，我是先學簡體中文，然後再學繁體中文，後來，又回到簡體中文。

學中文對我真的很有用。有一次，在路上遇到一個不懂英語的中國人問我地鐵站在哪裡，我能用中文為他指路。我的媽媽、爸爸和一些朋友都只會說中文，所以我也要用中文跟他們溝通。有時候，我會忘記以前學過的中文字，所以，我要不斷地複習。

隨著時間的推移，中文學得越多也越來越深了，我要更加努力提高自己的中文水平。

學中文有這麼多好處，將來我去中國旅遊也可以用中文跟別人溝通。所以我很感謝媽媽送我去中文學校學中文。

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