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樂於嘗試的媽媽

尹爾菡（紐約，人力中心中文學校）

我的媽媽喜歡做很多事情，像是看書、游泳跟喝咖啡。其中，媽媽最喜歡的是嘗試新的食物。

媽媽喜歡品嘗新的美食。有一次，我和媽媽去了一個我非常喜歡的大商場。媽媽帶著我去了一家餐廳，這個餐廳是我們以前去過的，我點了我平時都會點的義大利麵，但媽媽想點一個她沒試過的餐點，最後媽媽選了泰式沙拉。這份沙拉五顏六色，裡面有很多不同的蔬菜和肉，食材都裹滿了醬汁，還灑滿了花生碎片，讓媽媽吃得津津有味。我覺得，雖然嘗試新的食物有點冒險，但是這個沙拉還是看起來不錯的，新東西也能帶來驚喜。

媽媽不僅喜歡品嘗新的美食，她還喜歡嘗試做新的料理。

今年是兔年，媽媽看到一個做兔子年糕的視頻，就說我們來試試吧。於是，我和媽媽一起開始動手做兔子年糕。我們用糯米粉做了兔子胖乎乎的腦袋和小小的耳朵，用紅棗做了兔子圓滾滾的身體，還用彩筆畫了兔子的眼睛和嘴巴。兔子年糕做完了，熱氣騰騰的，看起來又可愛又美味，讓我口水都快要流下來了。

我咬了一口，哇！真好吃，這兔子年糕是人間美味呀！媽媽食物挑得真好，真是一個美食家。我想，我長大後，也要成為這樣一個大美食家。

我覺得媽媽很勇敢，有勇氣嘗試新的食物，而且新的食物也做得很好，給我的生活帶來很多快樂。我要向媽媽學習，也給我的家人帶來嘗試新東西的快樂。

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