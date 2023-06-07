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天上掉下車轂轆／《風火輪》系列之一

白丁（馬里蘭州）

秋深時節，大森林裡密密麻麻的樹葉都變成了金黃色。三五成群的蘑菇散發出縷縷清香，遠看像一把把小傘。和熙的陽光照耀下，螞蟻們順著林間小路急急忙忙搬運著糧食，大雁排成長長的人字向南方飛去。

不料有一天，轟隆一聲巨響，喜鵲慌忙飛去查看。原來天上掉下一個黑乎乎的圓盤，將林間空地砸出一個坑。圓盤不偏不倚擋住兔子家的門，幸好兔子家有三個門，兔子從另一個門跑了出來。她戰戰兢兢地打量著圓盤，它不像是銅鏡，也不是計時的鐘，更不是廚房裡的盤子。

遠處樹上的老猴子也被響聲驚動，在低空攀著樹枝一路趕來。他從空中降下，瞥了眼圓盤，原來是個車轂  。喜鵲和兔子還在發楞，老猴子說：「莫怕，這是個車輪子。」他在馬戲團裡騎過單車，所以認識它。

老猴子將小猴子都喚來，要他們去找兩條結實的藤，將這個車 轂轂用藤索吊在兩棵大樹之間，就能盪鞦韆了。小猴子聽了，都歡呼起來。

不知何時，老松鼠帶著小松鼠趕到了，團團將猴子們圍住，不讓他們有車轂轆。老松鼠想得美，將車轂  打造成獨輪車，用來收集板栗，度過寒冷的冬天。

老猴子譏笑老松鼠：「你長得還沒有車轂大大，獨輪車會聽你使喚？」猴子們和松鼠們吵得不可開交，狐狸們也加入了，大聲嚷嚷：「我們要儲存野果子來過冬，也需要車轂轂！松鼠們別擔心，我們會幫你們運板栗。」

這時，兔子望見灰狼來了，一溜煙逃進了屋。頭腦簡單的灰狼異想天開，說要將圓盤當風扇用，他估計明年的夏天會出奇的熱。

不一會兒，一陣風，棕熊出場了。他大吼一聲，說誰都別想動圓盤的主意，他正缺一個圓檯面，選一個樹樁支起這圓盤，不就成了飯桌？

最後，愛跳舞的孔雀奔了過來。她尖著嗓子，說要將圓盤當成井蓋用，她跳舞時提心吊膽，就怕不小心掉進屋前的那口井。

（待續）

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