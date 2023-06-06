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我的旅行

陳曉青（加州）

最近我和家人以及我們的朋友去猶他州的帕克城（Park City）旅行。以前我們每年都會去太浩湖滑雪，但現在我們比較喜歡去帕克城，因為太浩湖的人潮總是很多，要等很久才能登上纜車。即便帕克城更冷、雪下不停，有時風速和溫度讓人難以忍受，我還是覺得帕克城比太浩湖更好。

這次跟我們去帕克城的人是湯姆一家人。湯姆是我在幼兒園認識的朋友，他喜歡玩足球。湯姆一家住在馬里蘭州，所以大家不會經常見面。我們曾是最好的朋友，雖然現在沒有很常相處，但是我還很期待見到他們，跟他們一起滑雪。

加州去帕克城，搭飛機只要一個小時。那裡有很多雪，很漂亮！我住在加州，所以我平常不會看到雪。

當我們抵達飯店，兩家人一起吃飯，是湯姆一家自己做的義大利麵。在帕克城，我每天都跟湯姆一起滑雪，我們在滑雪時候看到了很棒的景色：被雪蓋滿的山坡閃閃發亮。我們也一起玩桌遊，但因為都很想贏，所以我們在玩桌遊的時候，輸家一定會哭。

我們在帕克城住了四天，但是第三天是我最喜歡的，因為那天我們去騎雪地摩托車。那裡的雪很厚，所以可以騎得很快，途中還看到一隻鹿。回飯店的時候，因為我們爸媽都去按摩了，所以一起去了一家糖果店，他們賣的東西很奇特，像是泡菜味的糖、雞蛋味的汽水。雖然這家糖果店很有趣，但是他們的售價很貴，所以我只買了一包泡菜口味的糖果嘗鮮，沒想到意外的好吃！

然後我們還去玩了雪橇，但是因為太冷了，所以我們決定去吃晚餐──火鍋。

在帕克城，我們和湯姆一家玩得很開心，當旅程結束時，我很難過。我想我一定會常常想起他們，希望能大家能再見面、一起旅行！

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