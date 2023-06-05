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理想的好老師

劉恆如（加州，西來中文學校）

我現在己經六年級了，遇見過很多不同的老師。如果要當老師，我想成為一個自己心中理想的好老師。

我最喜歡的老師是我現在的英文老師Mrs.Robertson。她很幽默、聰明和善良，還樂於幫助學生。可是我喜歡她最重要的原因，是因為她會教她的學生如何做一個好人。她會了解你的心情和如何讓人情緒平衡，並能談論一些其他人通常不願意談論的話題，例如憂鬱症、自卑等等，這讓我覺得她很棒。

我最不喜歡的老師是我現在的多媒體老師Mr.Yorh，因為他的評分標準很奇怪，只看一個隊友做的影片就打分數，結果讓我的GPA成績有所下降。還有一次，有同學把東西放錯地方，結果他就生氣地丟東西，對大家大吼大叫，這讓人很害怕。

我覺得「嚴師出高徒」這個教育方法不是很好。嚴格給學生高壓，雖然可以把學生逼得拿到好成績，但很多老師用打和罵方式讓學生獲得成功，可是當這些學生們達到他們的目標後，他們就可能會失去向前的動力，就會開始放棄。另一個結果就是學生會開始反抗，不聽話。

我理想的老師是一個善良、幽默和溫和的人。他給的功課少，考試也很簡單，但他教的東西有用，而且一聽就懂。最重要的是，他不但教我們數學、英文、科學或歷史等學科，還會教我們如何做人處事、如何成功。

總的來說，不管是什麼樣的職業、專業，情緒管理是非常重要的。懂得如何有一個穩定的情緒，然後才能成為更加理想的好老師。

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