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夏天，我最愛的季節

陳思（北卡羅萊納州）

夏天是熱烈、歡快而又能讓我開闊眼界的季節。

到了夏天，整個世界彷彿都變成了一個熱騰騰的蒸籠，空氣裡還彌漫著夏天特有的氣味。蟬聲聒噪，鳥聲啾啾，這反而襯出夏夜的靜謐。

夏日的太陽紅著臉看著大地，農場裡沉甸甸的沙瓤西瓜靜靜地躺在西瓜藤的葉子下面。路旁的樹鬱鬱蔥蔥，葉子深綠而茂密，像把高舉著的大傘。正好我可以抱著西瓜坐在下面，用勺子挖出一大塊又一大塊的果肉，酣暢淋漓地吃個痛快。

夏雨，比任何一個季節的雨都來得更歡暢，更熱烈。晴天的時候突然下起暴雨，一掃悶熱暑氣。夏天的雨不像別的季節的雨會讓人感到落寞和厭煩，雨點在荷葉上滾動，暴雨把荷葉壓彎，然後水滴一串串滑進水裡，激起一圈圈波紋。雨來得快，去得也快，不久，太陽又重新露出了笑臉。

夏天的顏色是五彩斑斕的。天空藍得耀眼，白色的雲朵在天上悠閒地飄著。碧綠的樹葉倒映在波光粼粼的湖面上，吸引著孩子們跳動水中去暢遊。

學生喜歡夏天還有一個原因是——長長的假期。因為在這段時間裡沒有學習壓力，可以做喜歡做的事情、學新技能，或出去旅行開闊眼界。白天變得很長，似乎可以自由支配的時間就更多了。

我經常會在暑假去旅行，把學校裡的壓力都拋在腦後。只要一想到能到處去玩兒，我的心就飛起來了，怎麼也安靜不下來。快樂和幸福就是這種感覺吧！

四季景色各異。春天溫柔、秋天綽約、冬天理智，但夏天自由灑脫的個性，無疑是我最愛的季節。

暴雨

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