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難忘的節日

Michael Lo（紐約，美蓓學校）

記得小時候，我過的復活節都是學校老師們提前安排的，但今年我五年級了，老師不再舉辦找蛋遊戲，畢竟我們都長大了。可是我今年還是過了一個難忘而開心的復活節。

那天，媽媽帶我和弟弟去附近的公園，她事先畫好地圖、放好彩蛋在公園裡。媽媽說：「今天你們要在公園裡找出所有的彩蛋，小心看清楚地圖，不要漏掉任何一個，不然就少一個驚喜了。」

我和弟弟馬上分頭行動，很快地，我已經找到好幾個彩蛋，但弟弟只找到一個，然後我繼續低頭認真找蛋，因為我不想變成龜兔賽跑裡的兔子。最後，我找的比弟弟多，弟弟看上去不太開心，我就把我的蛋分一些給他，弟弟一看我把蛋給他，他馬上說：「謝謝哥哥，我最愛你了！」

這天我過得很開心，因為媽媽的用心讓我過了一個難忘的節日。希望以後每年的復活節都會繼續有不同的驚喜！

Gabriel Lo（紐約，美蓓學校）

今年的復活節，是讓我最難忘的節日，因為媽媽帶我和哥哥去公園找彩蛋。

其實我們去的公園並沒有舉辦找彩蛋活動，是媽媽自己畫好地圖，然後把彩蛋一個個放到公園裡，讓我和哥哥按照地圖尋蛋。

剛開始我不夠細心，走到指示地方卻沒看到蛋，我就想是不是畫錯地方？但我馬上再找，終於在草堆找到一個綠蛋。我很開心地舉起蛋，大聲喊：「我找到第一個蛋了！我要加油，找得比哥哥多！」

我馬上進入「找蛋模式」，一鼓作氣地朝地圖上的指示去找。蛋被媽媽藏得很隱密，我只能每個地點都找兩次。最後，我找到二十多個彩蛋，哥哥找到三十多個。哥哥看我有點不服氣，把他的蛋分我一些，我很開心，不僅因為我找到了所有的蛋，還因為哥哥特別疼我。

復活節

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