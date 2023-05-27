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連戰表姊、台灣作家林文月加州過世 享耆壽90歲

理想的老師

劉孟錡（加州，西來中文學校）

學生每天去學校學習，但每個老師都不一樣。有些好，有些則不是。

我到目前最喜歡的老師是我八年級的歷史老師。他的教室是一個很快樂的地方，很多同學都喜歡。不過，雖然這位老師很好，但他教得太慢了，以至到最後都沒把課本教完。

有好的老師就會有不好的，我四年級的老師是其中之一。他教得不好，還很嚴格，給了太多功課和考試。但所謂嚴師出高徒，這個老師雖然讓我感覺不好，但到最後我的成績還是很好的。

遇過這麼多老師，我知道每個老師都不是完美的。我理想的老師是會把書教得很完整，能又讓學生很喜歡學習。此外，這個老師也會在課後幫助學生。這就是我理想中的老師！

陳筠蓁（加州，西來中文學校）

從小到大我們會遇到很多不同的老師，不管是學校老師還是外面學才藝的老師，哪些是你理想中的老師呢？

我理想中的老師要說話清楚，聲音大小剛好，這樣會讓人覺得很舒服。接著他還應該要有耐心，如果同學聽不懂，老師會耐心地再說一次。同時我還希望老師有愛心，會隨時關心學生的學習；最好上課時幽默好笑，這樣子學生上課才不會打瞌睡。

當然老師也要願意聽學生說話，這樣老師才可以根據學生的不同來調整教學方式。比方說，老師最好時常獎勵學生，在教室裡有一個百寶箱，放著各種能鼓勵學生的小禮物，像是糖果、貼紙、玩具之類的小東西，還要有我最喜歡的「角落生物」！這樣學生們就會更喜歡這堂課。

總之，雖然說了這麼多，但不知道我是不是都能遇到這樣理想的老師。

加州

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