大學招生是否該平權？

加州大學戴維斯分校為合格的少數裔學生保留了部分名額，白人艾倫巴克的考試成績高於當年被錄取的少數裔學生，卻被大學醫學院拒絕錄取，讓他一狀告上法庭。一九七八年，美國有了第一起反對在大學招生 期間將種族做為考慮因素的法庭案件。「平權行動」簡單來說，就是透過不同的方法優先錄取美國認為是「弱勢」的族群。

幾十年來，許多大學對有色人種學生關閉大門。平權行動確保大學為那些因為種族、收入或身分而被拒於門外的人提供機會，無論學生的背景如何，都有機會受益於大學提供的教育 ，低收入學生和有色人種也能因此擺脫貧困、步入中產階級。這些好處不僅能轉化為更好的經濟成果，還可以讓學生在多元化的全球經濟中工作準備，提高團隊生產力、效率和創造力。

但這種錄取方式對一些族群產生了不公平的現象。在不考慮種族的情況下，名校錄取的各個種族不成比例。據普林斯頓大學一項調查，在總分為兩千四百分的學術能力測試中，亞裔必須比白人學生多考一百四十分、比拉丁裔學生多考兩百七十分、比非裔 學生多考四百五十分，才能得到相同的錄取待遇。大學認為大部分少數裔的生活環境、家庭經濟狀況使他們處於不利的地位。一位少數裔學生說，因為她的家境不好，所以在錄取過程中吃了大虧。但其實，這種情況並不能代表所有少數裔的學生。數據顯示，哈佛有七成的非裔、拉丁裔和美洲原住民學生來自受過大學教育的家庭，他們的收入高於全國中位數，平權行動為富人的招生制度提供了掩護。

美國的最高法院正在審理相關的平權案件，預計明年會推翻用種族當入學評判標準。

也許，像有些人提議以「家庭收入」會是更好的方案。但是，這件事情的對錯很難說，只是每個人看法不同而已。你覺得呢？