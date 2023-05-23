大學招生是否該平權？
加州大學戴維斯分校為合格的少數裔學生保留了部分名額，白人艾倫巴克的考試成績高於當年被錄取的少數裔學生，卻被大學醫學院拒絕錄取，讓他一狀告上法庭。一九七八年，美國有了第一起反對在大學招生期間將種族做為考慮因素的法庭案件。「平權行動」簡單來說，就是透過不同的方法優先錄取美國認為是「弱勢」的族群。
幾十年來，許多大學對有色人種學生關閉大門。平權行動確保大學為那些因為種族、收入或身分而被拒於門外的人提供機會，無論學生的背景如何，都有機會受益於大學提供的教育，低收入學生和有色人種也能因此擺脫貧困、步入中產階級。這些好處不僅能轉化為更好的經濟成果，還可以讓學生在多元化的全球經濟中工作準備，提高團隊生產力、效率和創造力。
但這種錄取方式對一些族群產生了不公平的現象。在不考慮種族的情況下，名校錄取的各個種族不成比例。據普林斯頓大學一項調查，在總分為兩千四百分的學術能力測試中，亞裔必須比白人學生多考一百四十分、比拉丁裔學生多考兩百七十分、比非裔學生多考四百五十分，才能得到相同的錄取待遇。大學認為大部分少數裔的生活環境、家庭經濟狀況使他們處於不利的地位。一位少數裔學生說，因為她的家境不好，所以在錄取過程中吃了大虧。但其實，這種情況並不能代表所有少數裔的學生。數據顯示，哈佛有七成的非裔、拉丁裔和美洲原住民學生來自受過大學教育的家庭，他們的收入高於全國中位數，平權行動為富人的招生制度提供了掩護。
美國的最高法院正在審理相關的平權案件，預計明年會推翻用種族當入學評判標準。
也許，像有些人提議以「家庭收入」會是更好的方案。但是，這件事情的對錯很難說，只是每個人看法不同而已。你覺得呢？
上一則
每個人的哀愁（一）
下一則
FB留言