媽媽對我來說意味著一切，當我們去購物時，我們買東西，媽媽會幫我拿，她也花很多時間陪我、照顧我，我很感恩！

媽媽在家裡做飯，幫忙洗碗，偶爾也會打掃屋子，她平時也非常樂於助人。我媽媽在城裡上班，因為她是提供食物的人，也是支付帳單的人，所以我很感激她。

我的媽媽很重要。她是給予我生命的人，所以我很感謝她。媽媽總是很熱心，當我犯錯誤時，她都不會對我生氣，我真的很高興她是我的媽媽。

陳品宏（紐約，慈濟人文學校）

我的媽媽很矮，也有一點胖胖的，她的頭髮是短的。我的媽媽很喜歡聊天，而且她很喜歡用手機 跟朋友談天。

她很開朗，可是當我做不好的事情，她會生氣。媽媽喜歡煮飯和看電視，她每天都會煮早餐、午餐和晚餐給我們吃。媽媽最喜歡的食物是葵花子和餅乾。

最後，我的媽媽是一個老師，她在學校教三年級數學、英語和中文。我的媽媽也在學校課業輔導班工作，所以她下班回家通常會有點晚，但媽媽還是辛苦地幫我們煮飯。我長大以後我要當有用的人，報答媽媽對我的好。

陳品妍（紐約，慈濟人文學校）

我愛我的媽媽。媽媽是一個很辛苦的人，她每天都會幫我跟哥哥做早餐。媽媽也是一個很快樂的人，在我生日的時候，她都會幫我買蛋糕和禮物。

她很喜歡談天，你可以看到她常常跟朋友聊天；她喜歡看電視，尤其是韓劇 ；媽媽也喜歡煮飯，她煮過最好吃的食物是油飯，但是她最愛吃炒飯。媽媽還和許多人一樣，他們都喜歡淺藍色。

我媽媽相信做人無論如何都要善良，她希望我以後能成為一個尊重別人的人。