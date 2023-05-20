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家人與我

李曼婷（紐約，人力中心中文學校）

我的爸媽工作很忙，每個星期只休息一天。媽媽休周日，爸爸休周一。每個月我們一家人都會一起去大賣場買東西，這是我最開心的時刻。

這天我們通常九點起床，爸爸和哥哥要吃早餐，所以媽媽叫他們吃快一點。大賣場十點鐘開門，我們只有一個小時購物，十一點就要回家了。所以我們一到賣場，爸爸就讓我們先下車去買東西，他停好車後就進來跟我們會合。

到了賣場裡，哥哥跟著爸爸，我跟著媽媽。媽媽事先列出了採買清單，我們便分頭行動。我去找牛奶雞蛋、藍莓、紫菜、泡菜和豆腐；媽媽拿了肉、鹽和餅乾等等。當我去找紫菜時，發現紫菜不在原來的地方，以為紫菜賣完了，但媽媽認為可能放在其他地方了，所以我們就一起去找。找了一會兒，終於找到紫菜了，我一口氣拿了三袋！

雖然我與家人每次去購物的時間都很趕，但是都能買到我喜歡的東西！和家人一起去逛街，讓我很開心！

阮秀欣（紐約，人力中心中文學校）

又到換季的時候了。星期天早上，我跟家人一起去逛街買衣服，因為我和弟弟都長高了，很多之前買的衣服都不能穿了。

我買了一條白色的漂亮裙子，還買了一件粉色短袖衫、一件黑色長袖衫，以及黑色跟紫色的外套各一件，最後又買了兩件白色和黑色的短袖上衣。

弟弟買了白色、黑色和灰色的圓領短袖，這三件衣服上都有老虎的圖案，很好看。弟弟也買了兩件外套，一件是灰色的，另一件是黑色的，他還買了三條褲子：黑色、灰色和寶藍色的。

這天真是大豐收，媽媽買了這麼多衣服給我和弟弟，自己卻都沒有買。我很感謝爸爸媽媽為了給我們幸福生活而奮鬥拚搏，讓我和弟弟過得開心快樂。

我愛我的家人！

雞蛋 牛奶

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