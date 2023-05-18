電影欣賞─不能說的秘密

最近，我看了一部電影 ，叫《不能說的祕密》。這部電影的男主角是周杰倫 。主要在講路小雨和葉湘倫的愛情故事，拍攝手法很特別，前面一段是在述說路小雨和葉湘倫之間的故事，但是電影的後半段，也是電影最精采的部分，是在描寫這整個故事裡一直存在的謎團，也就是所謂的「不能說的祕密」。直到電影最後，我們才發現其實路小雨是來自二十年前，穿越時空來到當時的年代。

看這部電影需要用到邏輯思考。為什麼葉湘倫有時候看不到小雨？為什麼小雨聽說琴房要被拆掉時那麼傷心？又或者是為什麼小雨在電影中途會消失？這所有的一切，會隨電影的劇情慢慢解開。其實，在結局之前，可以在電影裡發現許多的線索，例如：小雨說的某些話，都是在為這個祕密做鋪陳。

這部電影除了充滿愛情，也充滿許多的音樂。其中，電影裡有出現了一段葉湘倫與鋼琴王子「鬥琴」的片段，頗為精采。在這部電影裡面，葉湘倫的主修是鋼琴，所以也可以常常在電影中聽到蕭邦的曲子。

在看這部電影之前，我有在想：為什麼這部電影要叫做《不能說的祕密》呢？看完電影後我才終於明白，原來不能說的祕密就是小雨透過鋼琴曲子穿越時空。在看電影前，我完全沒有想到這部電影有穿越時空的部分，以為只是一個普通的愛情故事而已。周杰倫對這部電影有不少的付出，而且他還特地為了這部電影寫了一首歌，與電影同名，叫《不能說的祕密》。

電影的拍攝地點是淡江中學，也是周杰倫的母校。在春假這一段時間，我看了許多中文電影。其中《不能說的祕密》是我覺得最好看的。美麗的拍攝景點、精采的劇情、完美的音樂，讓我留下了深刻的印象。