在中文課上，珊珊的同學小英寫了一篇作文，珊珊知道了她的夢想，回家就和媽媽講起來。

「小英的夢想是有一天擁有自己的菜園，給她的媽媽提供新鮮的有機食材。」媽媽問珊珊：「那你的夢想是什麼啊？」珊珊說：「我的夢想是去學社會工作專業，將來可以幫助有需要的人。」

媽媽聽了又問：「如果現在就有機會幫助人，你願意嘗試嗎？」珊珊一口答應了：「你有好主意嗎？快告訴我嘛！」

媽媽笑一笑，開始和珊珊討論如何幫助小英實現她的夢想。

第二天，小英應邀來珊珊家做客。珊珊的媽媽為她準備沙拉等有機食物，然後帶她參觀家裡的菜園。正當小英眼睛裡閃著羨慕的光芒，珊珊的媽媽說：「請你幫助我採摘吧，酬勞是一袋新鮮食材。」小英高興地挽起袖子活動起來，不一會就把成熟的草莓、生菜、菠菜都收回來。珊珊的媽媽也信守承諾給她一大包沙拉葉子，也就是小英剛剛採摘回來的生菜、菠菜葉子。

「阿姨，你家的菜園真棒，我的夢想就是將來擁有一個這樣的菜園。」珊珊指後院角落說：「我們開墾一塊土地吧，媽媽答應那一片空地可以給我們用。」小英看看珊珊的媽媽，她微笑點頭：「開墾菜園可不容易，你們有恆心嗎？」

從這天起，小英和珊珊每天放學後就開始勞動，平整土地、搭建菜床、修籬笆，還要查資料，研究光照時間、植物習性、土壤酸鹼度等等，有時也很傷腦筋呢。珊珊的媽媽只是指點一下，並不代勞。

珊珊說：「我們可以模仿媽媽的菜園先種起來。」小英表示同意，不久，院子裡好像出現一對雙胞胎菜園：陽光最充足的地方，兩個菜園都種了草莓、青椒、黃瓜、番茄、茄子和青豆等；有部分樹蔭的地方，就種京水菜、韭菜、菠菜、生菜、木耳菜(落葵)和空心菜等。珊珊還提出建議：種些花吧，這樣我們可以在節日送花給親愛的家人，也可以送花給生日的老師和同學。

小英熱烈贊成，她也有一個建議：邀請更多同學參加勞動，大家都喜歡健康食物。珊珊想了想：這要徵求媽媽的意見。也許簡單的辦法是偶爾舉行派對，那就比較容易實現啦。