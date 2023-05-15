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一條忍著不死的魚

陳思（北卡羅萊納州）

我在網路上看到了一個關於一條魚的故事。這個故事讓我對這條魚的勇氣和堅持不懈的精神感慨萬千。

在炎熱的撒哈拉沙漠旁，一個小村莊裡生長著一種奇妙的魚，這種魚叫「杜茲肺魚」。雨季時，牠們會在河水裡快樂的遊玩。在旱季來臨之前，牠們就會在肺囊裡儲存大量的水。乾旱的時間可能會很長，牠們用休眠來維持生命，這些水會為牠們提供養分。雖然杜茲肺魚有這個能力，但每年還是會有很多杜茲肺魚死去。

一條叫黑瑪的杜茲肺魚在一生中遇到了兩次災難。

第一次災難是：一個農民因為口渴就撿起一條魚，把魚肺囊裡的水擠出來喝掉了，然後就把倒楣的黑瑪扔到了乾裂的地上。不得已為了生存下去，黑瑪用了整整半小時，蹦、跳、扭、挪又回到了有少量水         的淤泥中，靠著吸取少量的水活了下來。

第二次災難比第一次還可怕。黑瑪居住的湖附近有一個村莊正在新建泥房子，農民們開始抽取湖底的泥做成泥胚。不幸的黑瑪被捲進了要做成泥胚的淤泥裡，無法逃脫。很快，黑瑪就成了這棟泥房子的一部分……牠完全被埋在牆壁裡，牆壁裡漆黑一團，黑瑪決定暫時休眠，到雨季再找機會逃脫。

讀到這，我的心提到了嗓子眼兒，也同時產生了窒息感，並且感受到黑瑪在牆裡的孤獨。但牠絕望了嗎？

雨季來臨，泥胚變得潮濕。於是，黑瑪努力地吸收泥胚裡的一點點水分。旱季再次到來的時候，牠又開始休眠。

泥胚慢慢變軟且鬆動，牠開始日夜不停地用身體蹭身旁的泥胚，獲得更大的空間。牠身體非常疼，但是牠忍住。

一場狂風暴雨來臨，牠使出全身力量掙脫了出來。漫長的四年過去了，黑瑪又見到了陽光。

看完這個故事，我的眼淚都快落下來了。是生命的潛能？是堅持不懈的精神？是生命的奇蹟？無論是什麼，我都尊敬它。並且，我願意把它理解為堅持和忍耐。因為這是我最敬佩的精神！

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