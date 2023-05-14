我的媽媽是一位會計師。從疫情 開始，她都在家裡遠距上班。因為在家的時間多了，媽媽學會了烤麵包和其他的甜點，像是生吐司、肉鬆蔥包、菠蘿麵包、馬卡龍、輕乳酪蛋糕、蛋塔和餅乾，這些都是我喜歡吃的。

平時媽媽喜歡待在家，不喜歡出門。無聊的時候，她總是在沙發上看電視或用手機看書。媽媽很喜歡喝咖啡 ，如果她早上沒有喝咖啡，一整天的脾氣都會不好！

我覺得我的媽媽是一個很好的媽媽，她每天接送我和姊姊上下課，還要帶我們去參加許多課外活動，媽媽還會教我們做功課。

我想和媽媽說：「媽媽，母親節 快樂！我很感謝您每天照顧我，早起做便當給我們帶去學校吃，我愛您！」

馮沛瑄（紐約，慈濟人文學校）

我的媽媽是我最喜歡的人之一。她很聰明、善良、漂亮又有愛心，但有時她也有點嚴格。

我的媽媽非常善良，她總是在我難過的時候幫助我，並努力逗我笑，如果這些都起不了作用，她就會擁抱我，這總會讓我感覺好些。我媽媽也很聰明，當我做數學題而我不明白的時候，她總是停下手邊的工作來幫助我。

我媽媽也很貼心，每當我生病時，她總是自願留在家裡陪我，不去學校教書。媽媽是老師，她常說她有很多孩子，因為她很照顧他的學生，但是我知道她更愛我們。在學校，媽媽的學生都很喜歡她，雖然有時候她在對我們和她的學生都有點嚴格，但我知道這表明了她愛我們，並希望推動我們做到最好。

媽媽有一頭烏黑柔順的長髮、棕色的眼睛，我很愛她。