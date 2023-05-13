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媽媽與我

陳梓訢（紐約，人力中心中文學校）

我有一個非常好的媽媽。她有時像我的老師，有時又像我的朋友。媽媽會像老師一樣指導我。每當我們交談時，她像我的朋友都很有耐心。媽媽不兇，她都會跟我們好好溝通。

例如，媽媽跟我們說話時，會教我們很多道理。每次我要去很遠的地方看醫生時，她會陪我，還帶我去吃東西，就怕我餓。在家裡，媽媽還需要做很多事，像是煮飯、清潔，還要照顧弟弟們。媽媽很支持我們做我們喜歡做的事情，她會陪我們和朋友一起去公園，支持我們加入籃球隊，監督我們拉小提琴，安排我們準備考特殊高中等等。

媽媽很關心我的健康和安全，她全心全意照顧我們，她竭盡所能讓我們開心，支持我們做自己喜歡的事情。我愛我的媽媽。

陳柏楊（紐約，人力中心中文學校）

人的一生中會認識很多知己好友。不管怎樣，生命中最重要的還是家人，尤其是父母。我的媽媽是我一生中最離不開的人，她是我的好榜樣，她讓我嘗試了我從未想過會做的事情。

我媽媽教我要堅持不懈，即使遇到困難時也要堅強；她教會我如何自信並嘗試新事物。令我記憶猶新的一件事，是和媽媽一起製作起司蛋糕。

有一天，我在廚房看到媽媽正在將蛋白與蛋黃分離，我好奇地問她在做什麼？媽媽說是起司蛋糕。我一聽開心極了，那是我最愛吃的蛋糕！媽媽問：「你要幫忙打蛋白嗎？」我一口就答應了。

製作過程中，媽媽教我如何觀看蛋白，告訴我加入白糖的時機。在媽媽的幫忙下，蛋白像天上的白雲一樣飄浮起來並凝固了。我迫不及待地拿起容器往外倒，腳卻被毯子絆了一下，容器便滑落到桌子上。我驚慌地盯著媽媽，開始流淚。我以為媽媽會罵我，但她沒有，只是說：「小心點！你看蛋白沒有濺出來呢！你真棒，謝謝你的幫忙！」媽媽給了我最大的鼓舞，我由衷地感激她。

這只是媽媽教給我的價值觀和我在日常生活中的眾多故事之一。媽媽在我的生活是不可缺少的部分。我的愛好都源於我媽媽，謝謝媽媽為我付出的一切！

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