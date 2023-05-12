小黃與小花是一對兄妹貓，寒風刺骨的冬日蜷縮在樓宇的屋角或大樹叢中，春暖花開後，才見到牠們分別在花樹間穿梭覓食。今年這對兄妹貓，顯然比去年更瘦了一圈，兩貓疲累地斜臥在草地上曬太陽。

社區大樓的許多人家，紛紛以車推著、抱著、牽著他們心愛的大小狗，迎著和煦的春陽，在巷道上遛達。

他們為自己寶貝的狗，戴上好看的領花、亦或披上淡雅的小背心、頭上配上蝴蝶結的小辮；冬季則裹著小襖、戴帽，甚至爪上還穿著狗鞋。受寵的程度宛如「天之嬌狗」，小黃和小花見了，心中雖不是滋味，但也無可奈何！

突然一陣小孩歡呼聲驚動了牠們，「牠們在這裡！」原來是小學放學後的一對姊妹莉莉和娟娟，她們跳躍過來，為牠們送上貓食。小黃、小花心存感激地狼吞虎嚥，接著一個騎自行車的小男孩明明也停下來，愛憐地撫摸牠們身上的貓毛。

一段時日後，一天，莉莉告訴妹妹娟娟，「我們已經沒有零用錢繼續買貓食了，怎麼辦？」娟娟仰望姊姊說：「我們可不可以請求媽媽收養牠們？」莉莉說：「不可能的！我們現在都是租房子住，媽媽已經夠辛苦了，怎能再增加負擔！」

就在此時，明明騎車來到，手上帶著買來的貓食，分給姊妹倆一些，大家一起享受餵貓之樂。明明說：「有一天，一位路過的老奶奶，見貓可憐，就給了我十元錢，讓我買貓食餵貓，老奶奶對貓毛敏感不敢太接近牠們。」

一個周六下午，姊妹倆怎麼樣都找不到小黃和小花的蹤影，牠們到底去了哪兒呢？

正失望時，無意間瞥見遠處的涼亭裡，一位年輕的阿姨正抱著牠們頻頻餵食，姊妹二人興奮地前往探視，見到阿姨和貓之間如此親密，忍不住問她是否可以帶牠們回家，阿姨遺憾地表示，她先生對貓毛敏感，加上自己工作忙碌，實在是心有餘而力不足！這兩隻貓原是她鄰居的寵物，不知去年搬家時，為何將牠們遺棄在這裡，牠們原本是毛色豐潤、身體矯健的美貓，如今不幸變成了無家可歸的流浪貓。

三人相對無言，沒有更進一步的方法助貓，心中默禱希望有合適的人家早點出現，讓兄妹貓不再流浪！