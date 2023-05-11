天底下最平凡的是媽媽，最偉大的也是媽媽。

「世上只有媽媽好，有媽的孩子像個寶，沒媽的孩子像根草。」這歌詞說得一點都不假。我們很多人平時都有媽媽圍著自己轉，有時候反而會覺得煩，但當我們看到電視上孤兒院裡的孤兒沒有媽媽的嘮叨和照顧，從他們的眼中看到對媽媽的那種期盼，卻不由得從心中感恩擁有媽媽的愛。

記得我印象中最深刻的一件事，是在我六歲的時候，我和媽媽一起去公園玩。當時我在公園裡玩得不亦樂乎，不停地跑，不停地跳，還和其他小朋友一起玩遊戲，但我突然摔倒了，膝蓋破皮流血，我哭得哇哇大叫。媽媽很快地跑到我的身邊，她特別緊張地問：「你怎麼了？感覺怎樣？不要怕，沒關係的，媽媽在這裡。」然後又很溫柔地拿水輕輕沖洗我的傷口，儘管傷口很痛，但因為媽媽非常溫柔地一邊和我說話安慰我，一邊慢慢幫我處理傷口，不知不覺中，我彷彿感覺不到有多痛了。

在媽媽處理好我的傷口後，媽媽輕輕抱著我說：「現在好點了嗎？下次不要再跑那麼快了，要注意安全。」「知道了，媽媽。我下次會小心點。」我小聲地說。

媽媽說：「來，讓媽媽背著我的小寶貝回家。」我很開心地趴在媽媽的背上，雙手牢牢圈著媽媽的脖子，然後笑著和媽媽說：「飛機起飛了！」一路上媽媽和我說說笑笑的，像沒負擔似的。但我知道媽媽背著我是很辛苦的，因為媽媽個子小，而且她背我走很長的路還要哄我，媽媽真的很不容易。所以我很感恩我有一個好媽媽，並且在心裡默默下定決心，等我長大以後，一定要好好孝順我的媽媽。畢竟媽媽從我出生後就不斷地給我無盡的關愛和照顧，而且媽媽毫無怨言地付出。

我很感謝上天給了我一個好媽媽。所以我也要更加的珍惜我的媽媽，陪伴著她一起過好每一天。

我們是媽媽最珍貴的人，所以媽媽時時刻刻都在愛著我們，不讓我們受到任何傷害……回報媽媽的愛，我們能做到的就是對母親感恩，因為在我們功成名就的背後，有著媽媽默默地奉獻。