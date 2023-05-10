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戴琪：不該質疑華裔 該關注的是中國政策

電動車新創業者賣得多虧愈多 現金續狂燒前景堪慮

守護石

淑文（加拿大）

歡歡是一隻活潑聰明的小花鹿，每天在樹林裡、灌木叢中穿梭，和松鼠捉迷藏，跟白兔賽跑，總要玩到天黑才肯回家。

「歡歡，天氣太熱了，今天別出去！」媽媽的話還沒說完，歡歡已不見蹤影。他找來了小松鼠、小猴子、小白兔，大夥兒在山坡上遊蕩。

燠熱的天氣，動物們都躲在山洞裡，樹林中，山坡上空蕩蕩的。突然間，草叢中一隻蝴蝶低低飛過。大家開心地跟追著蝴蝶跑，穿出草叢，繞過小樹，再鑽進山洞裡，玩得不亦樂乎。

從漆黑的山洞鑽出來，遠遠就聞到香味。跟著這股味道，他們來到一處營區，發現垃圾桶裡傳出了烤肉的香味。小猴子爬進桶子裡，撈出了裡面的食物，有被丟棄的玉米、沙拉、醃黃瓜，還有一根香蕉呢！吃完豐盛的大餐，大家滿意地打了個飽嗝。

「這些食物挺好吃的，我們可以帶一點回去給爸媽。」他們在灰燼裡翻撿著，突然歡歡發現草地上有火苗竄出。天乾物燥，火勢一會兒就延燒到林子裡。

「失火了！失火了！」大家四下奔逃，慌亂中，歡歡和朋友們走散了。他獨自跑了一陣子，不再有嗆鼻的濃煙，這時驚魂甫定的歡歡轉身跑回家。在路上，他發現累倒在大石頭旁的媽媽。

原來，當熊熊的火舌吞噬樹林時，動物們慌忙奔逃，媽媽卻不顧濃煙、烈焰的威脅，一次又一次地闖入找尋歡歡，已經精疲力竭。

歡歡撲倒在媽媽的背上，嚎啕大哭。聽到歡歡的哭聲，媽媽睜開了眼睛說：「好好學習，別再淘氣！」不久，就嚥下了最後一口氣。歡歡抽抽噎噎地哭到睡著了，醒來時發現媽媽化身為一塊黝黑的大石頭。月夜下，媽媽的臉龐慈祥溫暖。

歡歡回到鹿群中，他時時謹記媽媽的叮嚀，學習覓食、警戒、逃生等各種技巧，每天練習奔跑、跳躍、游泳…，身體越來越壯碩了。每天晚上，歡歡總會到大石頭旁陪伴媽媽，傾訴這一天的故事。這是一天中，歡歡心裡最踏實的時候。這塊大石頭，成了歡歡的守護石。

第二年春天，歡歡越發的高大，頭上長出了一對犄角，他已經可以擔負起鹿群中警戒的任務。一個寧靜的上午，一群梅花鹿正在低頭吃草。一片悠閒中，歡歡警覺到草叢裡走近一隻野狼，連忙要鹿群聚攏，同時和哥哥聯手，合力用犄角趕走了野狼。

這天夜裡，歡歡又來到守護石旁，告訴媽媽今天驚險的故事。月光下，他看到媽媽的臉上浮起微笑，彷彿在說：「我的小寶貝，你終於長成一個真正的男子漢了！」

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