最近我看了一部電影 ，叫做《魯冰花》。電影中的主角，是一個住在貧窮鄉下的小男孩，名叫古阿明。古阿明是一個非常喜歡畫畫的小孩，但是卻沒有人欣賞他的畫，因為人們看不懂他的畫。

直到學校來了一位新的美術老師－郭老師，他看得懂古阿明的畫，並且一直很支持古阿明用自己的想法畫畫，還送了新蠟筆給他，讓他可以盡情揮灑。郭老師認為，小朋友怎樣感覺，就怎麼畫，跟實體人物像不像，是不大要緊的。小孩本來就是純真的，卻往往因為大人的教導，而限制了他們的天份與想像力，變得這也不敢畫，那也不敢畫。郭老師喜歡古阿明的地方，就是他有自己的想法，能用他獨特的方式，來表達他幼小心靈的經驗和感覺，這才算是創作。

但是，後來郭老師與學校爭執要派哪位學生代表學校去參加畫畫比賽，因為與學校想法不同，所以最終離開了學校。然而郭老師還是把古阿明的畫送去參加國外的比賽，因為國外想法比較開放。

在電影的尾聲，古阿明得了肝病，但是他的家庭無法負擔他住院治療的費用，最後古阿明不幸過世了。就在古阿明病逝後，他的畫在國外得獎了。可惜的是，古阿明卻來不及知道了。

我覺得這部電影還蠻好看的，但結局有點悲傷。古阿明畫畫很有想像力，跟大部分只是追求畫得像的人不同，但是大家都看不懂古阿明在畫什麼。直到最後，當古阿明得獎時，大家才覺得他畫得很好。我和古阿明一樣喜歡畫畫，所以我也同意郭老師的想法，畫畫不該是以「像不像」來當作畫得好不好的標準，而是要從有沒有發揮想像力來判斷。

除了電影外，電影的主題曲也叫「魯冰花」。魯冰花是黃色的小花，種於田裡或茶樹間，開花後，被犁入泥土，肥沃土地，這象徵電影中的天才兒童－古阿明，雖然小小年紀就死了，但啟示了人們的心。

魯冰花也常常被拿來代表母親，因為當魯冰花凋謝之後，它會成為土地裡的肥料，代表媽媽對小孩的犧牲與貢獻。這也讓我想起我的媽媽對我的貢獻和犧牲，所以我決定在母親節 時，用小提琴拉這首歌，送給我的媽媽當母親節禮物。