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難忘的台灣行

汪錦輝（加州，爾灣中文學校）

記得一年夏天，我和爸媽坐飛機去台北玩。我們計畫拜訪我的好朋友一家，再一起去逛逛台北周邊的景點。

我和好朋友玩得很開心。我們一起去了親子樂園，又在台北一○一吃了飯。最後兩天，我們去了淡水，那裡的淡水紅樓有一百多年的歷史，在紅樓上可以眺望淡水河全貌，景色真的很美。

我們在紅樓吃完飯後，就在紅樓的庭院參觀和拍照。萬萬沒想到，不幸的事情就在這時發生了。當我坐在欄杆上準備擺姿勢拍照時，我失去了平衡，倒仰著重摔在地上，腦袋撞到了一個很尖的石頭，我的頭上到處都流著血，真把我嚇壞了。這時工作人員很快地拿來好多紙巾和冰塊，幫助止血，又幫我們叫了救護車，準備把我送到附近的馬偕醫院治療。那時正是下班高峰，路上車很多，媽媽很擔心我們會被堵在路上。可是很快地發現，路上的車都會主動停靠到路邊，讓路給救護車。媽媽坐在副駕駛座，看到這一幕激動得熱淚盈眶。

台灣的醫生真厲害，很快就把我的頭上的傷口縫好了。        

這是我小時候一次難忘的旅行經歷，有好多細節已經記不清楚了，但是爸爸媽媽總是提醒我，不要忘了這次難得的經歷，能夠得到眾人的幫助，是我的福氣。是呀，我長大了也要做個善良、能夠幫助別人的人。      

台灣是個很好的地方，景色也很美，還有很多好吃的東西，但是我認為台灣最美的是當地善良的人們！

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