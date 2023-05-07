我最感謝我的中文老師─繆老師，因為她幫助我毫無壓力跟快樂地學習中文。她人很好，也很風趣，如果沒有我的老師，我的中文就不會進步。如果有我聽不懂的中文，她總是很有耐心地重複說一遍。

當我們學習一個單詞遇到困難時，老師會用有趣的方式來解釋。每一次考試前，她都會幫我們複習中文單詞。她會用鼓勵的方式幫我們記得，從不對同學們大喊大叫。如果我對考試分數不滿意，她會告訴我「至少你盡力了」。聖誕節 、農曆新年和萬聖節 等節日，她還會送我們禮物呢！

現在我會讀一些中文字，當我回台灣拜訪家人和朋友時，我可以用中文更好地與他們交談。我會繼續努力讀中文，在考試時盡最大的努力、準時交作業，並多說「請」和「謝謝」來表達我的感激。

老師，謝謝您！

李敏慈（紐約，慈濟人文學校）

我最感謝的人是我中文學校的老師，她是繆宜芳老師。因為她讓我更喜歡中文，而且讓我的中文進步很多。

當我需要幫忙的時候，老師都會幫我，鼓勵我上課多回答問題、多講話，不要怕說錯，還告訴我要講大聲點，就算被同學笑也沒關係，因為大家一下就忘記了。我英文學校的老師們就不會鼓勵講話比較小聲的同學，但是我中文學校的老師很公平，她要大家都多講話，多講中文。

我們每一個禮拜都會學七到八個生字，我們的作業是要用課本上學的詞語來打字還有造句。老師有十五個造句的句型，我們要從裡面找出七個不一樣的來造句。這個作業對我的打字有很大的幫助，讓我在學校比較敢說中文，也讓我的造句比以前更好了。