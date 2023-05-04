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兒童節

管曼寧（加州，Horner中學）

四月初上作文課時，老師向大家分享了世界各國慶祝兒童節的方式，不僅讓我們了解到兒童節的由來以及背後的含意，還學到了全球形形色色的兒童節。在各式各樣的兒童節習俗中，我對日本的三個兒童節印象最深刻。

首先，日本第一個兒童節是三月三日的女孩節。在這個節日中，日本人會把打扮得漂漂亮亮的玩偶擺在祭祀台上，希望女兒長大也能夠像玩偶一樣貌若天仙，人見人愛。

當然，有女孩節，就一定要有男孩節！五月五日正是男孩節。在這一天，家家戶戶要是有兒子，就會在門口掛上艷麗的鯉魚旗。黑鯉魚代表父親，紅鯉魚代表母親，青綠色的鯉魚則代表兒子。家裡的兒子越多，青鯉魚旗就越多，不但炫耀家中男孩多，也代表這個家庭的力量大。

日本的第三個兒童節最令我印象深刻，因為它非常特別，那就是十一月十五日的「三五七節」，是慶祝三歲、五歲和七歲的孩子們，因為日本人認為三、五、七這三個數字是幸運的。在這天，這三個年紀的孩子會背著帶有松樹、烏龜、鶴等圖案的紙袋，袋中裝著父母親送小孩的糖果與玩具。我希望未來有天能夠親自到日本看。

我們家在兒童節通常會買點心來慶祝，並且讓我與哥哥挑選玩具買回家。但若讓我來規畫，我想讓這個日子變更加獨特有趣。

首先，雖然兒童節慶祝的對象是兒童，但畢竟是父母親辛苦養大孩子，因此我會安排兒童用心為父母準備早餐。再來，就是幫兒童慶祝的時候。小孩們能夠參加不計其數的活動，包括刺激的遊戲、美味的甜食、扣人心弦的電影等等，讓孩子做自己想要做的事！接著，午餐吃兒童自己選擇的，再參加一項他們想要體驗的事情，像是看球賽或參觀火箭。最後，晚餐要和孩子的朋友們聚餐，才能心滿意足去睡覺。

兒童節不僅是個歡樂慶祝的節日，更是在提醒所有人要保護兒童的幸福快樂。

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