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魚從天上來／《還沒取名字的魚》系列之二

白丁（馬里蘭州）

三隻小狼眼見三條小魚到了嘴邊，卻被三隻小貓和三隻小熊攔下。他們咽不下這口氣，偷偷拔掉那塊寫「不准釣魚」的木牌，以為這樣就可以堂堂正正地抓魚了。

三隻小狼還沒抓到魚，那塊木牌又豎起來了。他們打聽是誰幹的，愛吃魚的魚鷹說：「那木牌是野生動物保護委員會重新豎起來的。」三隻小狼一聽，不敢再拔木牌了。

除了魚鷹，還有愛吃魚的烏龜、水獺、翠鳥、野鴨和丹頂鶴都恨這塊木牌，三隻小狼就拉攏他們去野生動物保護委員會請願，要求拆除木牌，還給他們吃魚的自由。三隻小貓和三隻小熊聽到消息，也一起去了。

野生動物保護委員會的人問他們：「你們知道這些魚是從哪兒來的嗎？」誰都不作聲。那人說：「這些魚是從天上來的，不是普通的魚。」大夥兒很驚訝，那人就解釋，這些魚是被龍捲風從淺海裡捲來的。很多地方發生過這樣的事情，中美洲的宏都拉斯在一九八九年還有了魚雨節。

那人繼續說道：「二○一七年，美國德克薩斯州有個老媽媽見龍捲風來了，帶著兒子躲進浴缸，沒想到龍捲風將浴缸捲起後丟進樹林，老媽好好的仍在浴缸裡，兒子掉出浴缸受了點輕傷。」

三隻小狼不服地說：「龍捲風捲來的魚就要受到保護，我們吃不到魚，餓死怎辦？」那人說：「這些魚長得跟淺海裡的海葵魚一模一樣，皮膚上也有一層黏液。海葵魚只能生活在海水裡，這些魚卻能生活在河水裡，我們正在研究，還沒有給他們取名，所以要保護。」

三隻小貓對三隻小狼說：「你們狼越來越少，所以評為二級野生保護動物，難道還不滿足嗎？」三隻小熊緊跟著說：「別的河也有魚，為什麼非要盯著這條小河呢？」

那人說的句句在理，三隻小狼無話可說。而三隻小貓和三隻小熊說的一番話，更使三隻小狼低下了頭。

大夥兒聽明白後，滿意地離開了。小河裡的許多小魚，仍在快活地游來游去。（系列完）

龍捲風 釣魚

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