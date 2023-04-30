我愛我的媽媽，因為她為我所做的一切。除了提供我所需要的日常用品外，媽媽還努力為我的長大做準備，她教我對將來有幫助的行為和習慣。

我們依照我的活動課程來安排時間，當我忘記事情時，她會提醒我，當我有作業和考試時，她也會讓我把他們寫下來，這樣我就可以做好準備。她告訴我不要浪費時間，因為我還有很多東西要學。

有時我放學回家後會不高興，媽媽會跟我講講我同學們的事情，我們會討論誰做了什麼，誰說了什麼。當我感到難過時，她會試著幫助我，弄清楚如何控制自己的情緒，即使這對我來說很難做到。

我的媽媽很關心我，所以我一定要聽媽媽的話，聽從她的建議，向她表明我有多麼感謝她和我有多愛她。

李昀翰（紐約，慈濟人文學校）

我很愛我的媽媽，因為從小到大都是媽媽照顧我所有事情，比如每天要吃的食物、穿的衣服、學的課程等等，都是媽媽幫我安排的。

媽媽每天都很忙，早上六點就起床準備早餐，檢查我上學的東西，然後就開車上班。

她回到家時，已經是晚上七點，馬上又要準備晚餐、看我做的功課，還要不停地提醒我練習鋼琴的時間、中文功課、數學閱讀和寫作。等我睡了，媽媽還要做完家事才能休息。

星期六媽媽要開車送我上中文學校、補習班，還要買菜、洗衣、打掃家裡。星期天有時候也要上班，真的很辛苦！

我很懶惰，也很少幫忙媽媽，她每次要求我學做家事，我總是說「我很忙」「為什麼要我做？」想想真的很不應該。

今年我要上六年級了，必須學習多負責任。希望我能快點讓媽媽大聲說：「我的兒子長大了也懂事了！」