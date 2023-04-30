我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「來自中國」電話訛詐 加州名校華生3個月被騙18萬

王嘉爾金山開唱 粉絲場外等8小時 多人「夜排」為見他一面

我的母親

呂其恩（紐約，慈濟人文學校）

我愛我的媽媽，因為她為我所做的一切。除了提供我所需要的日常用品外，媽媽還努力為我的長大做準備，她教我對將來有幫助的行為和習慣。

我們依照我的活動課程來安排時間，當我忘記事情時，她會提醒我，當我有作業和考試時，她也會讓我把他們寫下來，這樣我就可以做好準備。她告訴我不要浪費時間，因為我還有很多東西要學。

有時我放學回家後會不高興，媽媽會跟我講講我同學們的事情，我們會討論誰做了什麼，誰說了什麼。當我感到難過時，她會試著幫助我，弄清楚如何控制自己的情緒，即使這對我來說很難做到。

我的媽媽很關心我，所以我一定要聽媽媽的話，聽從她的建議，向她表明我有多麼感謝她和我有多愛她。

李昀翰（紐約，慈濟人文學校）

我很愛我的媽媽，因為從小到大都是媽媽照顧我所有事情，比如每天要吃的食物、穿的衣服、學的課程等等，都是媽媽幫我安排的。

媽媽每天都很忙，早上六點就起床準備早餐，檢查我上學的東西，然後就開車上班。

她回到家時，已經是晚上七點，馬上又要準備晚餐、看我做的功課，還要不停地提醒我練習鋼琴的時間、中文功課、數學閱讀和寫作。等我睡了，媽媽還要做完家事才能休息。

星期六媽媽要開車送我上中文學校、補習班，還要買菜、洗衣、打掃家裡。星期天有時候也要上班，真的很辛苦！

我很懶惰，也很少幫忙媽媽，她每次要求我學做家事，我總是說「我很忙」「為什麼要我做？」想想真的很不應該。

今年我要上六年級了，必須學習多負責任。希望我能快點讓媽媽大聲說：「我的兒子長大了也懂事了！」

上一則

大河溯源

下一則

瞎忙人生

延伸閱讀

持80張假證及被盜信用卡購物 紐約3華人被捕

持80張假證及被盜信用卡購物 紐約3華人被捕
紐約不良電池頻致火災 舒默、陸天娜提法案 嚴管電單車鋰電池

紐約不良電池頻致火災 舒默、陸天娜提法案 嚴管電單車鋰電池
175億無主款 紐約州府籲民眾查詢領取

175億無主款 紐約州府籲民眾查詢領取
超越高爾夫球會主辦 順成地產贊助2023年超越高爾夫公開賽長島圓滿閉幕

超越高爾夫球會主辦 順成地產贊助2023年超越高爾夫公開賽長島圓滿閉幕

熱門新聞

黛安∕圖

峰廻路轉的幸福（下）

2023-04-23 02:02
黛安∕圖

峰廻路轉的幸福（上）

2023-04-22 02:02

退休後續

2023-04-25 02:00
1938年五月，坐落於維也納市公園附近的中國領事館，由何鳳山出任總領事。（洪雯倩．圖片提供）

一萬八千份簽證（上）

2023-04-24 02:02
朱銘刻畫人間百態的《人間系列》與《人間系列－天真時代》共11件作品。(圖／朱銘美術館提供)

朱銘憑「太極系列」打入國際 最初理由竟是為了健康

2023-04-23 10:44

名偵探的悔恨

2023-04-28 02:02

超人氣

更多 >
校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學

校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學
樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」
求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺
半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人

半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人
德州5死槍案 疑因鄰居抱怨噪音惹怒兇嫌 死者包括8歲童

德州5死槍案 疑因鄰居抱怨噪音惹怒兇嫌 死者包括8歲童