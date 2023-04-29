這個春假，我們家養了一隻小狗。養狗一直是我小時候的人生目標，但是現在，我終於明白為什麼媽媽爸爸一直不想養狗。

小狗第一天到我們家時，特別怕人。後來，牠發現我們不會傷害牠，就慢慢和我們親近了。我們在客廳放了一個小籠子要給牠睡覺，但是小狗每晚都不願在籠子裡睡，如果我們把牠放進籠子，牠就會大喊大叫直到我們把牠抱出來為止。小狗要睡沙發上，而且還要我們陪。沒辦法，我、弟弟、媽媽只好輪流在沙發上睡。

寵物醫生告訴我們，小狗叫的時候，不要理牠，過幾分鐘，小狗應該就不會叫了。可是，我們家的小狗，在晚上能叫兩個小時，還一邊用腿打籠子，鬧到半夜，最後我們就心軟地把牠抱出來，一塊在沙發上睡。

小狗還有一個令人頭疼的問題，就是牠還沒有學會上廁所，總是到處亂尿尿，有一次甚至尿在我的枕頭上，讓我們哭笑不得。

雖然我的狗會亂叫亂尿，我還是特別愛牠。

李駿棣（俄勒岡州 ，春和學園）

我們家終於養狗了，牠的名字叫Kenji。我和哥哥從四歲開始就一直想養狗，八年過去了，媽媽覺得有精力養一隻小狗了。

第一天，我們都很興奮，但也都不知所措。小狗一到家，我們就給牠食物跟水，吃飽喝足後，小狗慢慢就喜歡我們了。這時，也到了我們該吃午飯的時間了。我們怕這段時間小狗會調皮，所以我們輪流吃飯，我和哥哥先吃，爸媽看著小狗，然後再交換。忽然，小狗尿尿了，害我們一陣手忙腳亂。

接下來，我們開始看影片學養狗。雖然學到了很多養狗的知識，但是如何讓小狗晚上安靜睡覺還是個難題。

小狗晚上不願睡在籠子裡，所以我打算第一天先在客廳沙發上睡陪小狗。沒想到，關燈後小狗就開始亂叫亂咬亂跑，鬧了一段時間，才終於睡了。

如今，小狗來我們家兩個星期了，現在晚上只要我們抱牠，牠就能安靜睡了，但仍不願睡在籠裡，看來我們還得輪流陪牠在沙發上睡段時間。

養狗雖然辛苦，但我還是很開心。