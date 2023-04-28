我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

80歲拜登想連任 牽動加州3巨頭仕途

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

我想當消防員

Kenneth Lee（紐約華僑學校）

我相信每個人都有自己的夢想，因為夢想對你我來說都非常重要。我的夢想是成為一名消防員，負責保護公眾的安全，出現在需要的地方。每當看到消防員手持滅火器衝進火場，與無情火舌英勇搏鬥時，他們無一不激勵我成為其中的一員。

當消防鈴一響，消防員們便快速穿上消防服、戴上頭盔，鑽進消防車出發救災。到達現場後，他們會拿起滅火器、拉起水線衝進火場，全力撲滅每一處危險的火焰。他們迅速又敏捷地爬上梯子，從大水管中取水，向火勢較大的地方噴射。

我之所以想成為一名消防員，是因為我堅信每一位消防戰士，都在為我們的社會做出巨大而又源源不斷的貢獻。每次發生火災時，他們都衝在搶救的第一線；每次與火舌的勇敢對抗，都是一次與死神鬥智鬥勇的考驗。每當看到這一幕幕，我那激動的淚水總是止不住從眼眶直流而下。

為了成為一名合格的消防員，我必須有技能和勇氣面對一切。我知道我會冒著生命危險，並由此建立信心、敢於挑戰。這不僅僅是一項光榮的公眾事業，更是一種捨己為人精神的無私體現。

發生火災時，每個消防員都要立刻出發並快速到達現場，通常可能需要同時進行救援。因此，立刻必須格外注意周圍的環境，並且做好準備，突破層層堅硬的門窗和滾滾的熱浪，進而找到倖存者。而這些，都需要依靠直覺和勇氣。

消防員是勇敢無畏的象徵。也許一時做到勇敢對我來說並不容易，但我相信隨著時間的推移和歷練，最終我也可以樹立勇氣和信心。

天行健，君子以自強不息！

熱浪

上一則

蘇東坡到底夢到幾個道士？「趙孟頫書赤壁賦」故宮解謎

下一則

文壇是一座大植物園

延伸閱讀

紐約不良電池頻致火災 舒默、陸天娜提法案 嚴管電單車鋰電池

紐約不良電池頻致火災 舒默、陸天娜提法案 嚴管電單車鋰電池
陰雨路滑、視線不清 救護車翻落田 病患送醫不治

陰雨路滑、視線不清 救護車翻落田 病患送醫不治
紐約華人電動車店火災 樓上住戶受殃及無家可歸

紐約華人電動車店火災 樓上住戶受殃及無家可歸
南韓江陵強風助長野火釀災 1死3傷550多人撤離

南韓江陵強風助長野火釀災 1死3傷550多人撤離

熱門新聞

黛安∕圖

峰廻路轉的幸福（上）

2023-04-22 02:02
黛安∕圖

峰廻路轉的幸福（下）

2023-04-23 02:02
1938年五月，坐落於維也納市公園附近的中國領事館，由何鳳山出任總領事。（洪雯倩．圖片提供）

一萬八千份簽證（上）

2023-04-24 02:02
朱銘刻畫人間百態的《人間系列》與《人間系列－天真時代》共11件作品。(圖／朱銘美術館提供)

朱銘憑「太極系列」打入國際 最初理由竟是為了健康

2023-04-23 10:44

退休後續

2023-04-25 02:00

吃多肉蛋奶 送我進醫院

2023-04-20 02:00

超人氣

更多 >
買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便

買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便
報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰
陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話
美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場
帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬