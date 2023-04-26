快讓魚回家／《還沒取名字的魚》系列之一

有一條小河潺潺地流著，邊上豎立一塊木牌，上面寫著：「禁止釣魚 」。

河裡有不少漂亮的小魚游來游去，有三條小魚不小心在水淺處被水草絆住，一齊用力扭動，可是都無法掙脫。

有三隻小狼沿著小河溜達，見到三條被困的小魚，饞得口水都流出來了，蹚著河水湊過去，嚇得三條小魚閉上眼睛。

有三隻小貓在奔跑，見到三隻小狼盯著三條小魚，就嚷了起來：「快讓魚回家！」三隻小狼齜了齜尖牙：「嚷什麼嚷？魚到了嘴邊，你們捨得放掉嗎？」

三隻小貓停下腳步，大聲喝斥：「難道你們不認識木牌上的字嗎？」三隻小狼冷笑說：「嘿嘿，我們可沒釣魚。」

三隻小貓憤怒地呼喊：「你們的行為和釣魚有什麼不一樣？快讓魚回家！」三隻小狼伸出血紅的舌頭嚇唬他們：「小心我們抓你們，快離得遠遠的！」

正在這時，三隻小熊出現了，三隻小貓立刻向他們求助。三隻小熊聽了很生氣，一個個下了河，三隻小狼嚇得趕緊逃了。

三隻小熊小心地啣著三條小魚，送他們回家，三隻小貓一路跟著。在離別的時候，三隻小熊和三隻小貓問三條小魚：「你們是什麼魚？我們從來沒有見過你們這麼漂亮的魚。」

三條小魚你看看我、我看看你，難為情地說：「我們不知道自己是什麼魚，爸爸媽媽從來沒有告訴我們。」

三隻小熊和三隻小貓你看看我、我看看你，弄糊塗了。三隻小熊說：「我們是棕熊。世界上除了棕熊，還有黑熊和灰熊，還有眼睛周圍有兩個圈的眼鏡熊、個子小小的馬來熊、愛吃螞蟻的懶熊和生活在北冰洋的北極熊。」三隻小貓接著說：「我們是短毛貓。世界上除了短毛貓，還有捲毛貓、硬毛貓和短尾貓，還有折耳貓和反耳貓，還有暹羅貓、孟買貓、緬甸 貓、埃及貓、波斯貓和西伯利亞貓等。」

哎呀，你們究竟是什麼魚呢？魚的分類可多了！