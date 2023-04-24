一月二十八日我們離開了舊金山 。從舊金山飛到維也納的飛機上有很多人，機艙的空氣很熱。第一段行程的飛機是從舊金山經過德國的法蘭克福機場 轉機。我們在機場等了一個多小時，等待的這段時間，我們在那裡吃了一些東西，我覺得蠻好吃的，可是最後吃的一個小糖果很難吃，因為有怪怪的味道。

因為爸爸工作的關係，我們這次來到維也納，會住在這裡很長時間。離開舊金山讓我有一點難過，因為我會想念我的老家、我的小狗，還有我的朋友。我在維也納開始上新的學校時，覺得非常迷失，因為新的學校比舊金山的學校大得多，所以第一天上學的時候我很緊張。但是當我遇到新同學時，他們都對我很好，所以我馬上感覺輕鬆多了。

我的新學校有三棟樓房，每棟有四層樓。第一棟是小學，第二棟是食堂和體育館，第三棟是中學和高中在一起。我是在第三棟。第一天很陌生，因為我必須要換教室和換大樓，還要找到老師。這對我來說有些辛苦，因為在我舊的學校只有兩個教室，所以比較容易。不過兩個星期以後我就適應了。

說到我的小狗，牠必須在舊金山等到牠的疫苗 統統打完了以後才能上飛機。所以爸爸先留在舊金山，然後才可以把牠帶來維也納。雖然牠只是一隻小狗，我們還是得替牠買機票，而且跟小孩子機票的價錢一樣。兩個月以後，我的小狗終於來到了維也納，但是牠下飛機以後，也有時差問題，所以牠白天睡覺，晚上卻要跟我玩。

那幾天發生了一件很好笑的事。我在睡覺的時候，我的小狗走到我的床邊，然後開始搖尾巴。因為牠是一隻很大的狗，牠的尾巴也很大。所以那天晚上，他的尾巴一直打在我的床邊，我在睡夢中還以為是不是地震了！

現在父母都在我的身邊，我的小狗也來了，我們全家都在一起了。我也已經適應了新的學校，認識很多新朋友，所以我覺得很開心。從今以後，我要認識更多的新朋友，也希望我和家人都可以很開心地在維也納生活。