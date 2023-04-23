春假時，我和家人去了華盛頓特區，在那裡的動物園 遊玩，因為那裡有熊貓。

到了動物園，我們馬上就去了亞洲動物區找熊貓。我看見有兩隻熊貓，一隻在吃竹子，另一隻在撓癢癢。吃竹子的熊貓吃飽了，就趴著睡著了；而撓癢癢的熊貓呢，卻一直都在撓癢癢。

看完熊貓，我們接著去看小熊貓。牠們是紅色的，有點像浣熊，小熊貓們都是一副懶洋洋的樣子。除了熊貓，我還喜歡動物園其他的小型哺乳動物，他們住的小房子也很可愛。

我不是很喜歡爬行動物，但是我喜歡烏龜。我看見一隻大大的烏龜，牠的殼是棕色的，上面還有很多尖尖的三角錐，牠在水裡不停地游來游去。

在動物園，我還看到兩隻驢。看到驢，我就對弟弟說他像驢，因為弟弟生氣的時候，喜歡往後踢腿，像極了驢。

我很喜歡華盛頓特區的動物園，特別喜歡那兩隻熊貓！

何若晴（俄勒岡州 ，春和學園）

春假時，我和家人去了夏威夷 大島遊玩，因為那裡有我最喜歡的活動─高空滑索。

我可以在高空中看到熱帶森林，那和我在俄勒岡州看到的森林不一樣，夏威夷的樹更多更綠，品種也不同。在高空，我還可以看到瀑布，這讓我感覺非常酷！

我們去坐高空滑索的時候，太陽燦爛卻不熱。那裡的滑索共九條，我最喜歡第九條，因為它最高。坐滑索時風很大，我的身體太輕，所以我要把自己捲成一個球，才能減少阻力，滑得快一些。後來，我慢慢適應了滑索。在滑第八條時，我還玩了一些花樣，把繩索往左繞幾圈，繩索自己就往右轉回來了，真好玩！

我喜歡夏威夷，更喜歡夏威夷的高空滑索！