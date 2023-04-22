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媽媽與我

余辛迪（紐約，人力中心中文學校）

我很感謝我的媽媽。從小時候到現在，媽媽一直都很支持我，她贊成我學新東西，因為她覺得學習新事物是一種成長。她一直都陪著我學習新東西，所以我有很多我與媽媽的記憶。

記得我七歲的時候，媽媽和我去了澳門，我們在那裡玩得很開心。有一天，我看見有人在打乒乓球，我從來沒打過，我告訴媽媽我想試試。之後，她就帶我去打乒乓球。媽媽也不會打，但她和我一起學習，一起玩，我覺得很開心。那天我還踩壞了一個乒乓球，但媽媽沒有罵我，只是叫我下次小心點。從那以後，我對打乒乓球的興趣增加了許多。回到美國後，可以打乒乓球的地方不多，後來，我開始在學校打乒乓球。當我告訴媽媽這件事，她替我高興，並且支持我。

現在，我幾乎每天都會打乒乓球。如果當時沒有媽媽的支持和協助，我想我現在也不會愛上打乒乓球。我很感謝媽媽對我的支持與鼓勵，讓我去做我想做的事情。

李宇凡（紐約，人力中心中文學校）

媽媽和我相處得很好，我們平時很少爭論。媽媽為我做很多事情，她每天早起為我做早餐，這樣我上學就不會遲到；她每天洗衣、做飯和清潔等，還會指導我學習，她是一位勤勞的媽媽。當我有空的時候，我會幫她做家務，因為她每天做這麼多工作會很疲勞。

雖然我和媽媽的關係很好，但我們沒有很多時間聊天，因為媽媽有時會工作到很晚。當我們聊天時，通常會談論學校和當天發生的事情。媽媽和我雖然沒有相同的興趣，但我們卻有很多話對彼此說。休息日或放假的時候，媽媽和我會盡量多多出去玩。當我們全家一起去旅遊，我們可以有更多時間好好地了解彼此，因為我們在旅遊時有更多交談的時間。

我希望與媽媽有更多時間相處和對話，這樣我可以更了解她，媽媽也可以更了解我。

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