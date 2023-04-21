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鬱金香花田趣事

蘇思邁（俄勒岡州，波特蘭公立學校）

到鬱金香農場看花，已經成為我們家在春天必須做的一件事。每年我們都會開車去看鬱金香，雖然每次看到的花田都差不多，但是它帶給我們的感受卻不一樣。今年我們在花田裡玩得非常開心，覺得花田很有趣！

從我們家到鬱金香農場，開車要一個小時。當我們來到鬱金香農場時，遠遠地就看到各種顏色的鬱金香，一條條地出現在眼前，像天上的彩虹一樣漂亮。弟弟妹妹都興奮地歡呼：「漂亮的花，我們來了！」

我們迫不及待地跳下車，跑到花田邊，眼睛都發亮了。妹妹說：「哇，真好看！有我喜歡的粉色！」弟弟也說：「看！那裡有大片的紅色！是我最喜歡的！」他們都朝著喜歡的花田跑去。我喜歡的是橙色，所以我走到橙色的花田，看它們長什麼樣子。花田裡的花長得很健壯也很漂亮，一點也沒讓我失望。見我們都往不同的花田跑，媽媽很著急，不知道跟著誰才好。

看了一會兒花，爸爸給我們買來了午餐。我們一邊看花，一邊吃午餐，鼻子還聞到鬱金香特有的香味，非常愜意。吃完午餐後，我們繼續在花田裡玩。弟弟看到一些小的牛車，可以坐一個人，看起來像一頭頭小牛，我覺得很可愛。我們坐上了兩輛牛車，妹妹坐一輛，弟弟坐一輛。我拉著妹妹，媽媽拖著弟弟，爸爸時不時地給我們拍美麗的照片。拍了幾張照片後，為了更好玩，我們都對爸爸扮鬼臉，爸爸拍了一些擠眉弄眼的照片，看起來很好玩。

走了一會兒之後，我們都累了。弟弟不太想看花了，他說：「媽媽，我們來拉牛車比賽吧！」媽媽說：「好啊，我們來比賽。」於是，我和媽媽在花田的小路上開始了一場拉牛車比賽。

我開始跑，發現花田小路上有很多濕泥巴。為了不踩到泥巴，我們的速度變得很慢。我覺得很難贏，弟弟在拖車裡鼓勵我：「加油，加油！哥哥快點兒！」我的速度快了一些，但媽媽還是跑得比我快，妹妹開心地叫著。我趁媽媽不注意，使勁一拉，終於超過媽媽，贏了這場比賽。

比賽結束後，儘管我仍氣喘吁吁，但還是很開心。我們在花田裡玩了一天，回到家雖然很累，卻非常快樂，希望可以多去農場幾次！

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