我認為，如果一個人的就業 選擇會對父母的生活產生負面影響，我就贊成父母的觀點。比方說：如果一個孩子想要追求不穩定的職業、沒辦法支持自己的生活，需依靠父母的供給，我就覺得父母的理由很有道理。如果一個孩子不僅依靠父母養育，還把父母的生活也置於危機中，那就剝奪了父母們有尊嚴的生活方式，那是不應該的，父母可以行使權威。但問題是，很多父母把生活所需的薪酬和高薪混為一談。

我能明白為什麼很多父母對他們孩子的職業選擇有那麼多意見，因為他們希望孩子能過上穩定、舒適的生活，不用擔心生計。很多與科學相關的職業薪水較高、較穩定，因此父母們就不希望孩子選讀人文學科。雖然我理解這些父母的觀點，但我不太認同。每個人都有自己的熱情、自己的夢想，如果他們想要的職業不會給父母的生活帶來負面的影響，這些孩子就應該有追求夢想的機會和自由。

父母沒有控制孩子生活的權利，特別是孩子已是成人時，他們應該有能力來支撐自己的生活。父母不再養育小孩的時候，他們就不應該對這個孩子有更高的權威。孩子的生活不是物品，孩子的生活也不是父母擁有的東西，孩子的生活是他們自己的選擇。

人生有很多重要的東西超過物質，包括一個人認知的高和低，一個人的哭和笑，包括一個人的情緒、感情、夢想、成就、優點和缺點，這些都不能用物質來取代，而且也不是人生唯一重要的事物。人生的重要性有很多層面，複雜到難以描述。去控制一個人的人生，去奪走一個人的尊嚴，是非常殘忍的。

很多父母擔心孩子賺多少錢，想要他們去追求高薪的工作，但是如果他們的孩子能賺足生活所需的錢，他們的職業應該是自己的決定。當孩子長大的時候，他們在好多方面都會從父母的保護下獨立出來。比如說：他們不會跟父母住、他們可以自己簽名、他們要自己付帳單。在這個時候，從法律上來看，父母就不是孩子上級，因此他們也不該對孩子的職業指手畫腳。

總體而言，我相信大部分孩子的獨立能力，因此我不認同父母對孩子升學 和就業的過度操控。