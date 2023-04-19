紐約的長島 像一條細腰帶，伸向蔚藍的大西洋，腰帶的尾端分成叉子形，北邊的叉子上布滿了葡萄園和農場，南邊的叉子上是有著細沙和白浪的海濱浴場和富人們的夏季度假屋。

我們故事的主角，就是住在一個叫匯雅特農場上的一群快樂幸福的小動物們：

兔子羅傑是一隻安哥拉兔，牠是農場的明星，最招大小朋友們喜愛。牠毛色美麗，觸感柔軟，獨自住在一個兩層的「別墅」裡，這是農場的能工巧匠為牠特別建造的。有的時候，牠既不在小房子裡，也不在牠的「院子」裡，原來是躲到了洞裡（相當於地下室的位置，是牠自己挖掘的）向外張望，難怪有「狡兔三窟」的說法呢。

羅傑每日美食不斷，有工人為牠準備用鮮草和乾草混合做成的「三明治」，也有人們帶來的胡蘿蔔和蘋果。有小鳥和花栗鼠經常跑來偷吃，羅傑也並不在意，反正自己一個人也吃不完。牠慷慨大方，樂於分享。

羅傑的隔壁是雞舍，這裡又分作兩間，分別住著六隻蘆花母雞和一隻白毛紅冠的大公雞。那六隻母雞經常交頭接耳，咕咕咕地交流著農場上的八卦 ；大公雞湯姆嫌牠們吵，有時會故意引吭高歌，試圖用音量壓過隔壁的「噪音」，同時也一展自己引以為傲的歌喉。湯姆常常有些鬱悶：小朋友們都喜歡去與傻兔子羅傑互動，為什麼不帶些我喜歡吃的穀物來，不靠近我聽我歌唱呢？

雞舍的對面住著一群羊，牠們都有著一張尖長臉和一對犄角。去年夏天牠們入住農場時，還是在吃奶的小羊羔，不到一年功夫，個子都已長大。這些羊平日非常溫和，但一有遊人來投餵胡蘿蔔和芹菜，牠們就會互不相讓：看，大個子皮特的一支犄角斷了，就是被霸道的約翰攻擊造成的。牠們需要學習的是互相謙讓，和平共處。

布萊恩是一隻高大威嚴的公牛，牠獨自生活在寬敞的圍欄內，領地有半個足球 場那麼大。牠總是獨自踱步，好像在思考什麼。每當有小朋友過來看望牠，牠會側著腦袋，用一側的大眼睛仔細打量，並不急於靠過去。別看牠個頭最大，其實整個農場大家庭裡，就屬布萊恩最害羞。

最近一場小雪下過後，氣溫回暖，農場的樹冒出了嫩芽，急脾氣的黃色迎春花已經開放了。安靜了一冬的農場又忙碌起來，有鴨子飛來，在淺池中游水；工人們這幾天忙著運木頭過來，猜猜看，這次是要給誰修建新居呢？