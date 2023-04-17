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那一次，我真感動

周心韻（中國）

人們常說「父愛如山，母愛如水」，說得真不錯。爸爸的父愛猶如大山般幫家庭遮風擋雨、溫暖著我們兒女的心。我永遠忘不了那一天爸爸送我上學時的情景。

那是剛上四年級的時候，我們家在非洲的奈及利亞，靠近赤道，四季不分明，全年只分為雨季和旱季。那時正值雨季，可謂是「天有不測風雲」，雨是說來就來，可大可小。那天就下了大雨，我和爸爸是冒著雨去學校的。

學校離家較遠，爸爸需要開車二十分鐘。那天中途突然下起了雨，正巧那天爸爸還有一個重要會議，所以他穿上了自己最喜愛、最新、只有重要場合才穿的皮鞋，先送我去學校，再回來開會。當我們正在去學校的路上，突然毫無徵兆地下起了大暴雨。雖然等我們快到學校時雨已經停了，但我們還是慶幸得太早了，因為雨下得太大，低窪的路面早已積水，而且往往都很深。最糟糕的是，學校門口正好有一道坑，雨水一下，儼然像是一條小河。水不僅深還很渾濁，整個呈現黃泥色。

眼看上課的時間就要到了，爸爸二話不說， 蹲下背起我就往我的教室走去。爸爸腳上心愛的皮鞋瞬間淹沒在黃濁的泥水中。

那一刻，我覺得爸爸又寬又厚的後背十分溫暖。爸爸為了送我上學，寧願犧牲自己心愛的皮鞋，我心裡有說不出的感動。望著蹬過水送我進學校後離去的爸爸，他全濕的雙腳和高大的背影，我感到心裡暖暖的。

這件事雖然已經過去很久了，但是每當下暴雨時，我都會想起爸爸那高大、溫暖的身影。

暴雨

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