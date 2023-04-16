我最感謝的人是爸爸，因為他很照顧我們、很愛我們。不論颳風或下雨，他每天出門工作，回家還要煮飯給我們吃，有時晚飯後還要教我做功課。

爸爸希望可以賺更多錢讓我們的生活過得更好。學校有很多活動，他都很熱心參加。譬如，他會讓我和學校的老師、同學一起去旅行。碰到節日的時候，他都會給我錢讓我在學校買小東西。甚至要捐款時，他也會讓我參與，讓我能融入大家。

爸爸希望我的學業能夠每天都進步一點，雖然他每天下班都很累了，但還是會抽出時間教我數學功課。每次我和姊姊有數學問題時，他總是可以教會我們。

我的爸爸風趣、聰明且隨和，他總是能替我們解決生活上的大小問題，也很少對我們發脾氣，看到別人都是笑咪咪的。

綜合以上，我覺得我爸爸是全世界最棒的爸爸，我最感謝的人也是我的爸爸。

謝尚辰（紐約，慈濟人文學校）

我最感謝的人是我的爸爸，因為他對我非常好，而且有數不清的優點。爸爸是我最好的玩伴，他陪我打籃球、玩玩具，也會跟我打電動。跟爸爸玩的時候，他總是很開心，所以跟他玩總是充滿樂趣！而且他有一雙萬能的手，他幫我修好了許多壞掉的玩具！

爸爸是我們家最會開車的人，沒有爸爸，我們就很難去超市買東西、去郊遊度假；沒有爸爸，我每天都要提早半小時起床，才能趕上校車。

爸爸是一個很有耐心的人，當我寫作業遇到困難時，他都會不怕麻煩地指導我，教我用各種方法解決問題。

爸爸是我的偶像，也是我最好的朋友，我很幸運有這麼好的爸爸。我要學爸爸所有的優點，做一個跟他一樣好的人，讓他為我感到驕傲。