我們大家做事應該要團結合作。

大家一起合作，可以很快地做完一件事情，而且團結合作還可以完成很大或是很難的事情。比如開一間店，需要請不同的人來工作，大家團結合作，店才能成功。

大家一起團結合作，可以互相幫助，不懂的時候可以問別人，辛苦的時候可以互相鼓勵，遇到難題的時候可以一起想辦法，這會讓我們得到不同的方法來解決問題。

大家團結合作、幫忙，這會讓人們更快樂，還可以更認識對方；而如果只是一個人做，很多事情就很無聊。

團結合作是一個比較好的做事方法，我覺得我們大家需要團結合作。

劉恆如（加州 ，西來中文學校）

團結合作很重要，因為不管在哪裡都不可或缺。

上班時，有很多事情需要跟別人合作。像是要賣公司的產品給一個大客戶時，你就需要不同部門的支持。因為客戶不只是需要這個產品，還需要售後服務。上學時，也有很多機會做合作項目，只有大家團結，才能得到好成績。比如一個演講報告，自己做可能沒有很多想法，但當你跟別人合作時，加起來就會有很多不同的主意。每個人做其中的一小部分，不管是當隊長或是隊員，每個人能貢獻自己的能力，這樣就可以得到一個完美和豐富的演講報告。

當然，合作有時候也會讓人感覺到痛苦。若你的合作夥伴不負責任，在團隊中什麼都不做，項目的進度就會被拖累。

與他人合作可以學到很多新東西，因為每個人都有自己厲害的地方，你不擅長的，別人可能很會做。

比如需要設計一張海報，可是你不擅長畫畫，這時候如果能找到一個擅長畫畫的人合作，就可以做出一張很好的海報，同時還可以學到一些畫畫技巧。

我們不是一個人生活在世界上，很多事要大家團結合作才能達成。比如要蓋一棟大樓或造一座橋，都需要很多人合作。

總的來說，我很喜歡跟人合作，這就是我對團結合作的看法。