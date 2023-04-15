我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30歲男沙加緬度駕車開槍 還威脅攻擊加州州議會

影／日相岸田文雄助選驚傳爆炸聲 警方壓制1男

團結合作

曲天韻（加州，西來中文學校）

我們大家做事應該要團結合作。

大家一起合作，可以很快地做完一件事情，而且團結合作還可以完成很大或是很難的事情。比如開一間店，需要請不同的人來工作，大家團結合作，店才能成功。

大家一起團結合作，可以互相幫助，不懂的時候可以問別人，辛苦的時候可以互相鼓勵，遇到難題的時候可以一起想辦法，這會讓我們得到不同的方法來解決問題。

大家團結合作、幫忙，這會讓人們更快樂，還可以更認識對方；而如果只是一個人做，很多事情就很無聊。

團結合作是一個比較好的做事方法，我覺得我們大家需要團結合作。

劉恆如（加州，西來中文學校）

團結合作很重要，因為不管在哪裡都不可或缺。

上班時，有很多事情需要跟別人合作。像是要賣公司的產品給一個大客戶時，你就需要不同部門的支持。因為客戶不只是需要這個產品，還需要售後服務。上學時，也有很多機會做合作項目，只有大家團結，才能得到好成績。比如一個演講報告，自己做可能沒有很多想法，但當你跟別人合作時，加起來就會有很多不同的主意。每個人做其中的一小部分，不管是當隊長或是隊員，每個人能貢獻自己的能力，這樣就可以得到一個完美和豐富的演講報告。

當然，合作有時候也會讓人感覺到痛苦。若你的合作夥伴不負責任，在團隊中什麼都不做，項目的進度就會被拖累。

與他人合作可以學到很多新東西，因為每個人都有自己厲害的地方，你不擅長的，別人可能很會做。

比如需要設計一張海報，可是你不擅長畫畫，這時候如果能找到一個擅長畫畫的人合作，就可以做出一張很好的海報，同時還可以學到一些畫畫技巧。

我們不是一個人生活在世界上，很多事要大家團結合作才能達成。比如要蓋一棟大樓或造一座橋，都需要很多人合作。

總的來說，我很喜歡跟人合作，這就是我對團結合作的看法。

加州

上一則

百老匯史上最長壽音樂劇 歌劇魅影連演35年16日謝幕

下一則

詐毋知

延伸閱讀

房價飆 亞裔去年31%購房者買得起中價屋 低於前年的38%

房價飆 亞裔去年31%購房者買得起中價屋 低於前年的38%
快看世界／瀕危物種加州神鷲 恐成為禽流感傳播來源

快看世界／瀕危物種加州神鷲 恐成為禽流感傳播來源
專家：不是會不會 而是紐森何時選

專家：不是會不會 而是紐森何時選
過去20年 加州中學槍枝暴力降70%

過去20年 加州中學槍枝暴力降70%

熱門新聞

寶釧菜又稱豬母乳、學名是馬齒莧。（本報系資料照片）

庶民野菜（上）

2023-04-10 02:02
雨後的台北公園。（黃棟洲．攝影）

夢裡不知身是客

2023-04-07 02:02

從醫的夢想

2023-04-08 02:01

緊盯隨身包

2023-04-09 02:00

小鎮中國城

2023-04-10 02:00

婚宴

2023-04-12 02:00

超人氣

更多 >
非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責

非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責
六個原因 你可能領不到社安金

六個原因 你可能領不到社安金
德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味
不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差

不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差
美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？

美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？