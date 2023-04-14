有一種樂器，聲音婉轉、靈動，那就是古箏。我迷戀上古箏那獨特的聲音，因而踏上了古箏學習之路。這路上，有酸、苦、甜三味，令我難忘。

三月二日是我第一次見到古箏。那天伍老師帶了一台很小的古箏來教室，我被那台古箏深深吸引住了，目不轉睛地盯著那台古箏。老師見我看得入迷，就說：「Samon，你過來試試，我來教你。」接著老師教我彈古箏，我心裡樂滋滋的，但還是很擔心地問：「老師，難學嗎？」老師回答：「不難，有信心很快就會彈了。」

老師首先介紹了古箏的歷史與名稱由來：古箏在秦朝出現，距今已兩千五百多年，因為歷史悠久，所以叫「古」，它彈出來的聲音「錚錚」地響，所以叫古箏。接著老師介紹了古箏的構造，最後就教我彈古箏了。

老師先示範一首《滄海一聲笑》，緊接著，她手把手地教我手應該放在哪。老師說，彈古箏一定要保持半握拳的手型，在彈撥琴弦的時候要用手指的第一關節 發力，指尖正面觸弦，利用爆破力彈撥，聲音才清脆好聽。

接下來，我們來認一認弦吧！首先我們先來認識中音區的1，它在第十一根琴弦上，接上就是2，它在第十根琴弦上，接著老師引導我找出3、5、6分別在哪根琴弦上。我邊數琴弦邊疑惑著，為何古箏沒有4和7呢？老師說，因為民族調式一般以五聲調式為主，分為宮（1）、商（2）、角（3）、徵（5）、羽（6），如果有4跟7這兩個音，就叫做清角和變宮。這個中國民樂真有趣！

最後要學的就是指法了！我們的拇指叫「托」，食指叫「抹」，中指叫「勾」，無名指叫「打」，每個手指都有一個指法符號，看著譜子就可以彈了。老師隨後抓著我的手指，一個一個地在琴弦上進行托、抹、勾地彈出音來，但是當我自己彈時，手指卻難以控制，老是彈不出正確的音。多虧老師一直在旁邊鼓勵我，讓我打起精神反覆地練習了多次，突然我聽到一段熟悉的音樂從琴弦跳出來的那一刻，我不敢相信自己的耳朵，原來古箏的聲音是這麼動聽悅耳！

我的第一節古箏課真有意義！當一個個小小的音符從我的指尖跳出來時，我還會想起學習時的酸、甜、苦三味。

那三味中，還有媽媽的那句話：「人生不言棄」。這些味、這句話，令我難以忘懷！