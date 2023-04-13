當我問朋友最喜歡哪種景觀或生物群系時，有些會說森林、山谷、濕地或沿海。也有人會回答河流、岩溶或山脈，但是很少人會提到：沙漠。大部分人都看不到沙漠的美麗和特徵，他們只看到沙子和仙人掌，以及印象中的沙漠非常缺水。事實上，這個生物群系是成千上萬種生物住的地方，從蠍子到獅子，從兔子到駱駝，同時，沙漠也是一個殘酷的世界。

除非仔細觀察，沙漠可能看起來挺荒涼的，沙子、沙子，滿山滿谷都是沙子。在這個炎熱乾燥的生物群系中，降雨稀少而且發生在短時間內。還有空氣的溫度，可能高到雨水在接觸地面之前就蒸發掉了。生活在這裡的植物具有難以置信的適應能力。這裡的天氣極端，幾乎沒有住所，也沒有食物，動物只能互相爭奪少量的食物。

大家總是把仙人掌和沙漠聯想在一起，因為它們幾乎是沙漠裡唯一可見的植物。但是沒有多少人知道仙人掌是如何養活和保護自己的：它們通過在體內長時間儲存水分來適應惡劣的環境，它們也有尖銳的刺，用來抵禦捕食者。

沙漠中另外有一種常見的植物是絲蘭（yucca），這種植物通過尖利的葉子來吸收空氣中的水分。它的根系很深，用來獲取地下水，才能適應沙漠。絲蘭還為動物提供蔭涼，是大野兔的主要食物來源。通過這些生活在沙漠中植物的例子，我們可以了解沙漠中的植物是怎麼在過去的數千萬年生存下來的。

沙漠中也生活著可愛的動物，像烏龜、鳥類和狐狸，這是因為牠們可以在炎熱的地方生存。例如，烏龜可以將多餘的水儲存在膀胱中，因此牠們能夠長時間不喝水。狐狸也可以在沙漠中存活，牠們的腳上長滿了毛皮，耳朵散發熱量，淺色毛皮在炎熱的沙漠中能夠幫牠們偽裝。

沙漠裡的植物和動物會互相幫助。植物為動物提供遮蔭、庇護 所和食物，而動物幫助植物繁殖。每次我和家人開車經過沙漠時，我都會想起那裡的野生動物：刺蝟吃鳥蛋、狐獴捕食昆蟲和蛇、叉角羚咀嚼仙人掌。沙漠是一個很奇妙的世界，如果下次有機會去沙漠的話，不妨觀察一下那些動物和植物。