拉布拉多貴賓狗奧坦的愛

亞當和亞博兩兄弟有一隻五個月大的小母狗，是拉布拉多貴賓犬，名叫奧坦。牠一身金色的捲毛，兩隻圓溜溜的大眼睛，四條長腿跑得很快，友善活潑，人見人愛。每天放學回到家，兩兄弟陪著奧坦一起盡情地奔跑、跳躍、打滾，度過許多歡樂時光。

可是有一天，爸爸為難地和他們商量，媽媽工作一天很累，照顧家人已吃力，再加一隻正處於精力旺盛時期的小狗，最近有些睡眠不足、焦慮和憂鬱，「我們把奧坦送人吧？」聽到爸爸的話，兄弟倆有一種從來沒有過的感覺，心裡酸酸的、眼睛熱熱的、腦袋空空的。爸爸說，我知道你們很難過，你們愛奧坦，不過，你們也愛媽媽吧？不能讓媽媽難過。如果你們同意，我就找一找，新主人一定要像我們一樣愛奧坦。

兩兄弟當然愛媽媽，雖然難捨難分，最終聽爸爸介紹了新主人的情況後，亞當一路抱著奧坦，和爸爸、弟弟一起，帶著奧坦的籠子、被子、玩具、食物等，親自把奧坦送到新家。這是一對退休 人士，有很多時間陪伴奧坦，也有很大的院子供奧坦繼續它熱愛的戶外運動，有一個房間專門為奧坦布置好。不但客觀條件好，而且他們善解人意，他們稱讚亞當和亞博愛媽媽，寧可委屈自己，是小男子漢。他們答應好好照顧奧坦，也承諾如果他們想念奧坦，隨時可以來找牠玩，甚至哪天改變主意，把奧坦接回去也是可以的。

亞博還小，沒有太強烈的反應，亞當卻對爸爸說：「我想翻篇，再也不見奧坦了。」爸爸說：「再看看吧，把問題交給時間。」

一個月後的一天，從學校剛回到家，兩兄弟就看到那個熟悉的金色身影，正在後院和爸爸嬉戲，他們想都沒想，放下書包就衝出去。奧坦也激動得尾巴和屁股一起扭動，瞬間大家摟抱成一團。

爸爸說，奧坦雖然每天也過得快快樂樂。但是，據新媽媽的觀察，牠一看到紅色的汽車 就想追趕，因為咱們家的車是紅色的呀，在牠心底牢牢記得原來的家。亞當差點流下眼淚，自己還不如奧坦啊。他對爸爸媽媽說：「我不該說再也不見奧坦，我應該像它的新主人那樣有一顆大愛的心。如果有一天他們需要，我可以幫他們照顧奧坦，等我能獨立照顧自己和弟弟，減輕媽媽的負擔，到時候就可以再有一隻狗。

媽媽眼睛裡出現了久違的光，她終於放下之前那種糾結和內疚，爸爸也終於鬆口氣。