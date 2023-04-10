我喜歡看星星，特別喜歡看在天上最亮的那顆星。每當晚上我坐在外婆家後院裡，我就喜歡看著天上的星星一閃一閃的，特別漂亮。其中我最愛望著天空尋找小熊星。

記得爸爸跟我一起做過資料調查，小熊星又名叫北極星。小熊星座主要包括七顆恆星，只要是在北半球，全年都能夠看到。它占天區的大小，約有你伸出去的拳頭那麼大。最亮的星星就是北極星，視星等可以達到2.0（二等星，亮度在全天排名第四十八位，並不算很亮的星星。）天文學家一般稱它小熊座，中國古代稱它勾陳一。小熊座屬於北極星，但北極星可不是專指小熊座。這就像可口可樂 屬於可樂，但可樂不一定專指可口可樂一樣。北極星，顧名思義就是專指位於北天極點的星星，也就是正好位於地球自轉軸的延長線上，所以是看起來唯一不動的一個亮點。目前的北極星正好是小熊座，只是稍微有點偏差。

從天文學角度來看，小熊座之所以出名，還有一個重要原因，就是其實它並非只是一顆恆星，而是三顆恆星，天文學家稱之為三合星，或者三星 系統。小熊座三星系統中，最大的不僅是一顆乳白色的超巨星，還是一顆造父變星：一種非常明亮的變星，也就是變化的光度與脈動周期有著非常強的關聯性和規律性。因此，造父變星還是天文學家測量河外星系的量天尺。

而且小熊星還有一個故事，相傳天王宙斯喜歡播撒情種，播撒到美少女卡利斯托身上，被天下第一醋罈子—天后赫拉發現了，於是就把美少女變成了熊瞎子。後來，熊瞎子生下熊孩子。天后赫拉想斬草除根，命令狩獵女神射殺這對熊母子，天王只好安排母子升天，這就成了大小熊星座。

星空真的很大很美，宇宙的奧祕更是吸引我想了解更多。我很喜歡看著星空、尋找各種不同的星座，然後想像每個星座的故事，感覺特別有意思。希望將來科技更發達，人類就可以和星星更近距離接觸。

我也要努力多學科學知識，希望將來我也能為宇宙貢獻一份力量。