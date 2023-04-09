我的爸爸是我最感謝的人，因為爸爸給我一個溫暖的家和滿滿的愛。有他在我身邊，我就覺得很安全，爸爸讓我的生活充滿了幸福和快樂。

爸爸很愛我，雖然他上班很忙，但是他一有空就會陪我。每天早上，爸爸陪我一起走路去上課，下午也會接我放學。爸爸常告訴我，要努力學習，做一個有用的人，他最喜歡說的話就是「先努力學習，才能用力玩。」

爸爸很有趣，他就像我的朋友，我們會一起看電影 ，還會一起聊天。爸爸也像我的老師，他教會我很多做人的道理，他說做人一定要有禮貌，看到認識的人一定要打招呼。當我有困難的時候，爸爸都會來幫忙解決問題。爸爸會鼓勵我向自己的目標前進，不要放棄。

爸爸是我的好榜樣，我很愛他，也很感謝他對我的付出。我會用功讀書，孝順父母，永遠陪伴著他們。

陳姵羽（紐約，慈濟人文學校）

我最感謝的人是媽媽。媽媽會買東西給我、接我上下課，即使她需要開會，也會陪我一起讀書。

如果我跌倒了，媽媽會給我貼創口貼，讓我不再感到疼痛；如果我餓了，媽媽會為我煮飯，讓我填飽肚子。

媽媽會陪我滑雪 ，所以我不會孤單。媽媽陪我讀書，所以我學到很多知識；媽媽督促我做功課，所以我不會做錯；媽媽早上叫我起床，所以我不會遲到。

我也想為媽媽做些事，我可以幫媽媽做早餐、摺衣服。媽媽雖然工作很忙，但還是每天辛苦地照顧我，所以我很愛媽媽。